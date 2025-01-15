Galaxy S25 serisinin tanıtım görselleri sızdırıldı: Telefonun tasarımı kesinleşti

15 Ocak 2025 16:49 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:50

Samsung, önümüzdeki hafta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisini tanıtacak. Güney Koreli şirketin dev etkinliğine az bir zaman kala, telefonun tanıtım görselleri sızdırıldı. Böylelikle tasarımı da kesinleşti.

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisi, tanıtım öncesi basın ve pazarlama görselleriyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıktı. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle kanlı canlı gözler önüne serildi. Şık tasarımıyla öne çıkan serinin özellikle mavi modeli kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda.

Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı hakkında detaylı bir görüntü paylaşılmamış olsa da, S Pen de görsellerde yer alıyor. Ancak bu görseller, dokunmatik kalemin Bluetooth özelliği olmadan piyasaya sürüleceği yönündeki iddiaları doğrulamıyor.

ZENGİN RENK SEÇENEKLERİ

Galaxy S25 Ultra; Titanyum Siyah, Titanyum Gri, Titanyum Gümüş Mavi ve Titanyum Beyaz Gümüş renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Galaxy S25 ve S25+ modelleri ise Buz Mavisi, Nane Yeşili, Lacivert ve Gümüş gibi renklerle geliyor. Ayrıca tüm modeller için Samsung'un web sitesine özel ek renk seçenekleri de mevcut olacak.

GALAXY S25 NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung, yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğini 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirecek ve Galaxy S25 serisini resmen tanıtacak. Şirket ön rezervasyonları şimdiden açtı. Erken rezervasyon yapan kullanıcılar, hem özel avantajlardan yararlanabilecek hem de 5000 dolarlık bir hediye kartı kazanma şansı elde edecek.