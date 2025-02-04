Galaxy S25 Ultra'nın içine baktılar: Samsung tasarımda iki konuya özen göstermiş

04 Şubat 2025 15:21 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:21

Samsung, Galaxy S25 Ultra modelini 22 Ocak'ta tanıttı. YouTube'da PhoneRepairGuru kanalı, akıllı telefonu parçalarına ayırarak iç tasarımının nasıl olduğunu gözler önüne serdi. Yayınlanan videoya göre Samsung, S25 Ultra'nın tasarımında iki konuya özen göstermiş: kolay tamir edilmesi ve hafiflik.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, şık tasarımı, hafif gövdesi ve güçlü donanımıyla piyasaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefon sadece dış görünümüyle değil, iç tasarımıyla da büyük yenilikler sunuyor. YouTube'da PhoneRepairGuru tarafından yayınlanan detaylı sökme (teardown) videosu, cihazın iç yapısına dair önemli bilgiler öğrenmemizi sağladı.

ARKA CAM KOLAYCA ÇIKIYOR, TAMİRLER ARTIK DAHA BASİT

Önceki Galaxy modellerinde arka camın sökülmesi, genellikle ekstra dikkat gerektiren bir işlemdi. Ancak Galaxy S25 Ultra'nın arka camı sadece bir vantuz yardımıyla kolayca çıkarılabiliyor. Bu da demek oluyor ki; tamir veya batarya değişimi yapmak, çocuk oyuncağı kadar kolay olmasa da artık sizi fazla zorlamayacak.

PİL DAHA KOLAY DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Ayrıca kablosuz şarj bobini yeniden konumlandırılmış, bu da muhtemelen Qi 2 kablosuz şarj teknolojisine yer açmak için yapılmış bir değişiklik. Pilin çıkarılmasını kolaylaştıran yeniden kullanılabilir yapışkan şeritler de eklenmiş. Bu sayede kullanıcılar batarya değiştirirken ekstra yapışkan veya özel araçlara ihtiyaç duymadan işlemi gerçekleştirebilecek.

S PEN İÇİN YENİ BİR NFC BOBİNİ

Samsung, Galaxy S25 Ultra'ya yeni bir NFC bobini ekleyerek S Pen'in algılanmasını iyileştirmiş. Şirket bu yeni donanımın nasıl bir avantaj sağlayacağı konusunda henüz detaylı bilgi vermese de, S Pen deneyiminin artık daha akıcı ve hassas olacağı belirtiliyor.

S25 ULTRA HAFİF OLMASINI ANAKARTA BORÇLU

Samsung'un bu modelde anakart boyutunu küçültmesi, cihazın ağırlığını azaltmada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Kamera modülü, önceki modelle benzer bir düzene sahip olsa da, iç bileşenlerde yapılan küçük değişiklikler sayesinde telefon daha rafine bir tasarıma kavuşmuş.

Bununla birlikte, USB-C portunun etrafına eklenen kauçuk conta sayesinde suya dayanıklılık artırılmış. Bağlantı noktasının daha sağlam olması için eklenen yeşil ara parça ise Samsung'un detaylara verdiği önemi gösteriyor.