Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 geliyor: Samsung Unpacked etkinliğinin tarihi açıklandı

26 Haziran 2024 13:18 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:19

Samsung, 2024 yılının ikinci "Galaxy Unpacked" etkinliği için tarih verdi (birincisi ocak ayında yapılmıştı). Teknoloji meraklılarını yeni Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 modelleriyle buluşturacak olan bu etkinliğin tam günü ve saati belli oldu.

Samsung tarafından yapılan duyuruda, 2024 Galaxy Unpacked etkinliğinin 10 Temmuz 2024 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşeceği belirtildi.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Samsung, her yıl iki Galaxy Unpacked etkinliği düzenliyor. Yılın başında gerçekleşen ilk etkinlikte, Galaxy S serisi amiral gemisi modellerini tanıtıyor. Yaz aylarında gerçekleştirdiği ikinci etkinlikteyse Galaxy Z serisinin yanı sıra yeni akıllı saat ve kablosuz kulaklıklarını duyuruyor.

10 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde de geleneği bozmayacak şirket, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modellerinin yanında Galaxy Watch 7 / Watch Ultra akıllı saatlerini ve Galaxy Buds3 Pro / Galaxy Buds3 kablosuz kulaklıklarını piyasaya sunacak.

Tabi bu bilgilerin iddiadan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Samsung resmi olarak hangi ürünleri tanıtacağını açıklamadı.

GALAXY UNPACKED CANLI NASIL İZLENİR?

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğini hem kendi internet sitesinde hem de YouTube kanalında canlı yayınlayacak. Etkinlik Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak olup, yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

Not: En baştaki görsel Samsung Galaxy Flip modeline aittir.