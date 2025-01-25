GeForce RTX 5090'ın güç tüketimi açıklandı

25 Ocak 2025 11:28 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:32

Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce RTX 5090, yüksek performansıyla olduğu kadar güç tüketimiyle de dikkat çekiyor. Yapılan testlerde, kartın kısa süreli güç dalgalanmalarında 900W'a kadar çıktığı görüldü. Eski güç kaynakları kullananlar için ise uyumlu PSU seçimi büyük önem taşıyor.

Nvidia'nın en yeni ekran kartı olan GeForce RTX 5090, güç tüketimiyle ilgili merakları cevapladı. GeForce RTX 5090, Nvidia​'nın RTX 50 serisiyle birlikte tanıtıldı. Bu yeni kart, ATX 3.1 standardına uyumlu olarak duyurulmuştu, ancak eski güç kaynakları kullanan kullanıcıların yükseltme yapıp yapmaması gerektiği hala belirsizdi. Igor's Lab tarafından yapılan son inceleme ise, RTX 5090'ın güç tüketimiyle ilgili net bilgiler sundu.

RTX 5090, Nvidia'nın şimdiye kadar ürettiği en güçlü GPU'lardan biri olarak dikkat çekiyor. TSMC'nin 4N üretim süreciyle üretilen bu GPU, 92,2 milyar transistör ve 750 mm² yüzey alanına sahip. 24.576 CUDA çekirdeği, 192 dördüncü nesil RT çekirdeği ve 768 beşinci nesil Tensor çekirdeği ile donatılan kart, yüksek performansı yanında ciddi güç tüketimi ile de gündemde.

5090 Güç Tüketimi Ne Kadar?

GeForce RTX 5090, maksimum 575 W güç tüketimiyle çalışıyor. Ancak, yapılan testler gösteriyor ki, kısa süreli güç dalgalanmaları 900 W seviyelerine kadar çıkabiliyor. Testler şu şekilde sonuçlandı:



• 10–20 ms sürelerinde: 627,5 W

• 5–10 ms sürelerinde: 738,2 W

• 1–5 ms sürelerinde: 823,6 W

• 1 ms’den kısa sürelerde: 901,1 W



Bu yüksek değerler, kartın gücünün zirveye ulaşan anlarını yansıtıyor. Ancak, ATX 3.1 standardı sayesinde bu tür dalgalanmalara %200'e kadar izin veriliyor. Yani, 1200 W'lık dalgalanmalara kadar sorun yaşanmıyor. Bununla birlikte, eski ATX v2.51 PSU'lar bu değerlerle karşılaştığında çeşitli sorunlar yaşanabiliyor, bu da kullanıcıların eski güç kaynaklarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.