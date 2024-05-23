Geleceğin ölçü kontrol ve otomasyon teknolojileri MCA World’de endüstriyle buluştu

23 May 2024 11:10 - Güncelleme : 23 May 2024 11:15

Dijiport Fuarcılık’ın organize ettiği ve Dijiport Medya’nın basın partnerliğini yürüttüğü ayrıca CMR Soft sponsorluğunda MCA World Ölçü – Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Fuarı bu yıl da fabrika ve tesislerin ölçü – kontrol ve otomasyon birimlerinin yöneticileri tarafından ilgi gördü.

Türkiye’nin tek Endüstriyel Ölçü – Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Fuarı MCA World Fair’de ölçü kontrol ekipmanı üreticileri, tedarikçileri, mühendislik ve taahhütlük firmaları Türkiye Sanayisi ile buluştu. Endüstrinin sıcaklık, basınç, seviye, akış ölçüm sensör ve transmitterleri, endüstriyel kontrol vanaları, endüstriyel tartım çözümleri, MES-ERP, SCADA, DCS ve PLC gibi üretim yönetim ve işletme yönetim sistemleri ihtiyaçlarına yönelik sergi ve sunumlar gerçekleştirilen endüstrinin bir iş platformu haline geldi.

MCA World 2024 Fuarı’nda 61 firma ev sahipliği yaptı. Bu firmaların 14’ü dünyanın farklı ülkelerinden katıldı. Ziyaretçilerin tamamına yakını ise fabrika ve tesislerin ölçü – kontrol ve otomasyon birimlerinin yöneticilerinden oluştu. MCA World Fair 2024 yılı katılımcı ve ziyaretçi rakamlarının ve Türkiye endüstrisine hitap eden bir fuardaki en kapsamlı reklam ve pazarlama çalışmalarının verilerinin yer aldığı kapanış raporumuz sizlerle paylaşıyoruz.

FUAR’A DÜNYANIN 32 ÜLKESİNDEN VE TÜRKİYE’NİN 37 ŞEHRİNDEN ZİYARETÇİLER GELDİ

MCA World Fair ikinci yılında Almanya, İran, Suudi Arabistan, Çin, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Fransa ve Kuveyt başta olmak üzere dünyanın 32 ülkesi ve Türkiye’nin de 37 şehrinden gelen toplamda 3268 ziyaretçi ağırlandı. İkinci yılda ziyaretçi nitelik oranı yüzde yüze ulaştı.

Dünyaca ünlü alanının lider markalarının güncel teknolojilerini inceleme fırsatı bulmak, projelerini marka uzmanlarının tavsiyeleri ile şekillendirmek, sahada sıklıkla yaşanan ölçü – kontrol ve otomasyon sistemi sorunlarına köklü çözüm bulmak, plansız duruşları ortadan kaldırmak, ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tesis yetkilileri fuara 2. Yılında da ilgi gösterdiler.

3 GÜNDE 48 SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Fuar Merkezi 9 ve 10. Hollerde gerçekleşen fuar, 8 – 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde 3gün boyunca açık kaldı ve her gün 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebildi. Her gün tesislerde yaşanan başlıca sorunlar, çözüm önerileri ve endüstrinin temel ölçü – kontrol ihtiyaçlarına yönelik güncel çözümler hakkında seminerler ve sunumlar yapıldı. Bu etkinliklerde, katılımcı firmaların ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi verildi. Toplamda 61 katılımcı markanın 27’sinin 33 sunumu gerçekleştirildi. Konuk firmaların toplamda 10 konuk konuşmacısı ile birlikte gerçekleşen 33 sunuma, 3 ziyaretçi katılım gösterdi.

Schneider Electric Yazılım Son Kullanıcı Satış Lideri Yasin Demirdelen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü Erkut Kırmızıoğlu, Emerson firmasından Ferruh Öznur Çelikkol ve Bilgehan Karakuş, GM International’dan Mauro Perego, Supcon firmasından Kevin Yang, Schneider Electric’ten Philippe Laine, Krohne Messtechnik GMBH Ad Gelderbloom, Focus On VOF markasından ise Juan Keuzenkamp konuk konuşmacılarımız oldu.



ZİYARETÇİLER 32 ÜLKEDEN KATILIM GÖSTERDİ

Ziyaretçilerin yüzde 10’u farklı ülkelerden katılım gösterdi. Ziyaretçilerin katılım gösterdiği ülkeler şöyle sıralandı; Almanya, İran, Suudi Arabistan, Çin, Azerbaycan, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Fransa, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, İtalya, Libya, Uganda, Afganistan, Kazakistan, Pakistan, Belçika, Tacikistan, Birleşik Krallık, Arnavutluk, Kosova, Hollanda, Umman, İspanya, Cezayir, Malezya, Kuzey Kore….

TÜRKİYE’NİN 37 ŞEHRİNDEN ZİYARET EDİLDİ

Ziyaretçiler 37 farklı ilden katıldılar. Bu iller ise ziyaretçi yoğunluğuna göre; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Ankara, Yalova, Balıkesir, Manisa, Sakarya, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Adana, Zonguldak, Isparta, Antalya, Kırıkkale, Gaziantep, Kırklareli, Konya, Çanakkale, Muş, Uşak, Giresun, Samsun, Mersin, Batman, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Denizli, Ordu, Hatay, Düzce, Aksaray, Edirne, Afyonkarahisar şeklinde sıralandı.

ÖLÇÜ –KONTROL, BAKIM – ONARIM VE SATIN ALMA UZMANLARI ZİYARET ETTİ

Toplam 3268 ziyaretçinin tamamına yakını sektör, ürün ve çözüm odaklıydı. Bu sebeple fuarı neden ziyaret ettiğini ve ne aradığını çok iyi biliyordu. Ziyaretçilerimiz üretim, bakım – onarım, proje, ar-ge, satın alma, pazarlama ve satış birimi yetkilileri, yurtdışı yatırım ve planlama heyetleri, yerli ve yabancı distribütörlük ve bayilik arayan yatırımcıları oldu.

PETROL – DOĞALGAZ, KİMYA VE GIDA İÇECEK SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKTİ

Ziyaret gerçekleştiren endüstriyel teknik kişilerinin sektörleri; Gıda ve İçecek, Su ve Atık Su Arıtma, Petrol ve Doğal Gaz Tesisleri, Enerji Santralleri, Demir Çelik Sanayi, Çimento Fabrikaları, İlaç ve Kozmetik Sanayi, Kağıt ve Kağıt Hamuru Tesisleri, Maden Tesisleri, Otomotiv ve Yan Sanayi Fabrikaları, Makine İmalatçıları, Tekstil Fabrikaları, Polimer ve Plastik Üreticileri, Cam Endüstrisi, Ağaç İşleme ve Savunma Sanayi şeklinde sıralandı.

Neden Ziyaret Ettiler?

- Katılımcı markaların en güncel teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulabilmek,

- Projelerini marka uzmanlarının tavsiyeleri ile tasarlamak,

- Sahada sıklıkla yaşadıkları ölçüm kontrol ve otomasyon sorunlarına köklü çözümler bulmak,

- Plansız duruşları önleyebilecek sistem ve teknolojilerle tanışmak,

- Ulusal ve uluslararası proje örnekleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için ziyaret ettiler.



SERGİLENEN ÜRÜN GRUPLARI VE TANITILAN ÇÖZÜMLER

- Akış, Seviye, Sıcaklık, Basınç ve Analiz Cihazı, Online ve Offline Analiz Cihazları, Laboratuar Cihazları,

- Kontrol Vanaları, PLC, DCS ve SCADA, Sızdırmazlık Elemanı ve Çözümleri, Endüstriyel Tartım, Dozaj Sistemleri, Test – Ölçüm Cihazları, Kayıt ve Kontrol Cihazları ile Distribütör, Entegratör ve Mühendislik Firmalarının Kalibrasyon,

-Bakım ve Satış Sonrası Servis Hizmetleri, Endüstriyel İletişim Çözümleri

-Big Data, Bulut ve Siber Güvenlik Çözümleri, Yazılım ve Mühendislik ile Taahhüt ve Projelendirme Hizmetleri tanıtıldı.

Neden Katıldılar?

- Sektördeki uygulamalara yönelik mevcut taleplere ürünleri ve çözümlerini tanıtma fırsatı bulmak...

- İşletmelerin yatırım projelerini şekillendirmeleri için yön ve tavsiye verebilmek...

- Ölçüm-kontrol ve otomasyon sektörünün dünyaca ünlü marka liderleri ile Türkiye ve yakın bölgelerde gerçekleştirilecek projelere çözüm ortağı olma fırsatını yakalamak...

- Yurt dışından gelen yatırımcı heyetleri ile mevcut projelere teklif verebilmek...

- Türkiye ve bölge ülkelerden yeni potansiyel müşteriler kazanmak amacıyla MCA World Fair’e ev sahipliği yaptılar.

3. MCA WORLD FAIR 2025 MAYIS AYINDA

MCA World 2024 Fuarı, katılımcı firmaların ürünlerini tanıtmak, yeni müşteriler bulmak ve işletmelerini tanıtmak için harika bir fırsat sundu. Fuar, ziyaretçilerin de sektördeki son trendleri, yeni ürünleri ve teknolojileri keşfetmeleri için büyük bir fırsat oldu.

Hem katılımcı hem de ziyaretçi markaların oldukça başarılı bulduğu 3. MCA World Fair 2025 yılının Mayıs ayında kendi yerinde, İstanbul Fuar Merkezi (Yeşilköy) 9 ve 10. Hollerde düzenlenecek.

ENDÜSTRİYEL FUARLAR İÇİNDE EN YÜKSEK REKLAM VE PAZARLAMA BÜTÇESİ KULLANILAN FUAR…

MCA World Ölçü Kontrol Fuarı duyuruları 2024 için de ilk yıl olduğu gibi aylar öncesinden sosyal medya ve dijital reklam – pazarlama çalışmalarıyla duyurulara başlandı. Fuara 2 ay kala ise yine tüm açık hava reklamları, havalimanları, organize sanayi bölgesi içleri ve çevreleri, otoyollar, endüstrinin yoğunlaştığı kavşak notlarında eş zamanlı olarak fuar davet duyurularına başlandı.

60 OSB VE ÇEVRESİ, HAVAALANLARI, OTOYOLLAR VE OTOBÜS SUPERBACK VE DAHA BİR ÇOK İLAN…

En çok kullanılan arama motorunda ve MCA World Fair sosyal medya sayfalarının tamamında aylar öncesinde başlanan reklam – pazarlama çalışmalarına ek olarak Mart ayı itibari ile İstanbul’da sanayinin yoğunlaştığı kavşak noktalarında, İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli Otobüs Superbackleri ile birlikte Türkiye’nin 7 bölgesinde 60 organize sanayi bölgesi ve çevresinde, havaalanlarında, açık hava reklam alanlarında, stratejik öneme sahip limanların ve sanayinin yoğunlaştığı şehirlerin çevrelerinde, otoyollarda ‘MCA World Fair’e Davetlisiniz!’ duyurularına başlandı.

MCA World Fair 2024 yılında da odaklandığı sektörlerin tesis ve fabrikalarının yoğunlaştığı Türkiye’nin 7 bölgesindeki sanayi bölgeleri ve çevresindeki ilanlarıyla en çok reklam ve pazarlama bütçesi harcanan fuar oldu.