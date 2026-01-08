Geleneksel ulaşım araçlarına 'elveda' deyin! İşte yeni nesil üç tekerlekli, tek kişilik otomobil

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026 fuarında Black Eyed Peas grubunun ünlü ismi ve girişimci will.i.am, TRINITY adını verdiği yeni elektrikli araç konseptini görücüye çıkardı. Model, tek kişilik ve üç tekerlekli bir yapıya sahip.

Interesting Engineering'in haberine göre TRINITY, tamamen otonom bir sürüş deneyimi sunmak yerine kontrolün sürücüde olduğu ancak yapay zekanın anlık asistanlık yaptığı bir sistem üzerine kurgulandı.

NVIDIA'nın DGX Spark teknolojisini kullanan bir platform olarak tasarlanan elektrikli aracın sadece harita verisine dayalı olmadığı ve fiziksel dünyayı da algılayabildiğinin altı çizildi. Şirkete göre sürücüler, araçla etkileşime girerek trafik durumu, hava koşulları veya çevrelerinde gelişen olaylar hakkında gerçek zamanlı sorular sorabiliyor.

Geliştirilen özel sistem sayesinde TRINITY görsel verileri yerel olarak işleyerek durumsal farkındalık sağlıyor. Yani A noktasından B noktasına giderken sürücüsüne bir nevi yol arkadaşlığı yapan akıllı bir yapı sunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TRINITY FİYATI NE KADAR OLACAK?

Henüz bir konsept aşamasında olan TRINITY için ekip, net bir yol haritası belirlemiş durumda. Kickstarter üzerinden 6 Ocak'ta başlatılan ön sipariş ilgi programıyla projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Şirket, saatte 193 kilometre hıza ulaşabilen araçtan toplamda 500 adet üretmeyi hedefliyor. Teslimatların Ağustos 2027'de başlaması beklenirken aracın fiyatının 30 bin doların altında konumlanacağı öngörülüyor.

Üretim üssü olarak ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Boyle Heights bölgesi düşünülüyor. Aracın inşasında ise West Coast Customs ve DEKA Research and Development gibi sektörün önemli isimleri kritik roller üstleniyor.