Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Geleneksel ulaşım araçlarına 'elveda' deyin! İşte yeni nesil üç tekerlekli, tek kişilik otomobil

Black Eyed Peas yıldızı will.i.am, CES 2026'da NVIDIA destekli yapay zekaya sahip tek kişilik elektrikli araç konsepti TRINITY’yi tanıttı. Sürücünün araçla konuşarak trafik ve çevre hakkında bilgi alabildiği modelin, 2027 Ağustos ayında 30 bin doların altında bir fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 10:43

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026 fuarında Black Eyed Peas grubunun ünlü ismi ve girişimci will.i.am, TRINITY adını verdiği yeni elektrikli araç konseptini görücüye çıkardı. Model, tek kişilik ve üç tekerlekli bir yapıya sahip.

Interesting Engineering'in haberine göre TRINITY, tamamen otonom bir sürüş deneyimi sunmak yerine kontrolün sürücüde olduğu ancak yapay zekanın anlık asistanlık yaptığı bir sistem üzerine kurgulandı.

Geleneksel ulaşım araçlarına 'elveda' deyin! İşte yeni nesil üç tekerlekli, tek kişilik otomobil

NVIDIA'nın DGX Spark teknolojisini kullanan bir platform olarak tasarlanan elektrikli aracın sadece harita verisine dayalı olmadığı ve fiziksel dünyayı da algılayabildiğinin altı çizildi. Şirkete göre sürücüler, araçla etkileşime girerek trafik durumu, hava koşulları veya çevrelerinde gelişen olaylar hakkında gerçek zamanlı sorular sorabiliyor.

Geliştirilen özel sistem sayesinde TRINITY görsel verileri yerel olarak işleyerek durumsal farkındalık sağlıyor. Yani A noktasından B noktasına giderken sürücüsüne bir nevi yol arkadaşlığı yapan akıllı bir yapı sunuyor.

Geleneksel ulaşım araçlarına 'elveda' deyin! İşte yeni nesil üç tekerlekli, tek kişilik otomobil

ELEKTRİKLİ ARAÇ TRINITY FİYATI NE KADAR OLACAK?

Henüz bir konsept aşamasında olan TRINITY için ekip, net bir yol haritası belirlemiş durumda. Kickstarter üzerinden 6 Ocak'ta başlatılan ön sipariş ilgi programıyla projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Şirket, saatte 193 kilometre hıza ulaşabilen araçtan toplamda 500 adet üretmeyi hedefliyor. Teslimatların Ağustos 2027'de başlaması beklenirken aracın fiyatının 30 bin doların altında konumlanacağı öngörülüyor.

Geleneksel ulaşım araçlarına 'elveda' deyin! İşte yeni nesil üç tekerlekli, tek kişilik otomobil

Üretim üssü olarak ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Boyle Heights bölgesi düşünülüyor. Aracın inşasında ise West Coast Customs ve DEKA Research and Development gibi sektörün önemli isimleri kritik roller üstleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung zam sinyalini bir kez daha verdi: "Hazırlıklı olun"
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.