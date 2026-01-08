Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Samsung zam sinyalini bir kez daha verdi: "Hazırlıklı olun"

Teknoloji devi Samsung, yapay zeka veri merkezlerinin yol açtığı devasa talep nedeniyle küresel çapta bellek kıtlığı yaşandığını ve fiyat artışının kaçınılmaz hale gelebileceğini duyurdu.

Murat Makas
08.01.2026
08.01.2026
Samsung'un küresel pazarlama lideri Wonjin Lee, CES 2026 fuarında Bloomberg'e verdiği röportajda kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek açıklamalarda bulundu. Yöneticinin ifadelerine göre yapay zeka veri merkezlerinin yol açtığı aşırı bellek talebi, pazarda ciddi bir RAM kıtlığını tetiklemiş durumda.

Şirket, daha aralık ayı başında Reuters'a yaptığı açıklamada piyasayı yalnızca izlediklerini belirtip fiyatlandırma konusunda yorum yapmaktan kaçınmıştı. Ancak artık şunu net bir şekilde biliyoruz: Samsung RAM kıtlığını bahane edip yakında okkalı bir zam yapacak.

"YÜKÜ TÜKETİCİYE YANSITMAK İSTEMESEK DE…"

Wonjin Lee, yarı iletken tedarikinde yaşanacak sorunların istisnasız herkesi etkileyeceğinin altını çizdi. Mevcut durumu ve olası fiyat artışlarını değerlendiren yönetici şu ifadeleri kullandı:

"Yarı iletken tedariki ile ilgili sorunlar yaşanacak ve herkesi etkileyecek. Biz konuşurken bile fiyatlar artıyor. Açıkçası yükü tüketicilere yansıtmak istemiyoruz ancak ürünlerimizi yeniden fiyatlandırmayı düşünmek zorunda kalacağımız bir noktaya doğru gidiyoruz."

Samsung zam sinyalini bir kez daha verdi: "Hazırlıklı olun"

OTOMOTİV SEKTÖRÜ BİLE ETKİLENDİ

Küresel RAM kıtlığının temelinde, yapay zeka veri merkezlerinin yüksek bant genişliğine sahip bellekleri adeta "çerez gibi tüketmesi" yatıyor. Bellek üreticileri, patlama yapan talebi karşılamak adına üretim önceliklerini değiştirince otomobillerde kullanılan düşük bant genişlikli RAM'ler bile etkilendi.

Hatırlanacağı üzere aralık ayında Bloomberg, Honda'nın 5 ve 6 Ocak tarihlerinde Japonya'daki üretimini askıya alacağını bildirmişti. Ayrıca otomobil üreticisinin Çin'deki üç Guangqi Honda Automobile fabrikasının da 29 Aralık'tan 2 Ocak'a kadar kapatılmasına karar verilmişti.

Greyhound Research CEO'su Sanchit Vir Gogia, geçtiğimiz günlerde NPR sitesine verdiği demeçte yapay zekanın talebin doğasını değiştirdiğini belirterek şu tespitte bulundu:

"Yapay zeka iş yükleri bellek üzerine kuruludur. Eğitim ve çıkarım sistemleri; geniş, kalıcı bellek ayak izleri, aşırı bant genişliği ve bilgi işlem birimine yakınlık gerektiriyor. Performansı bozmadan bunları azaltamazsınız."

