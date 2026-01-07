Menü Kapat
"Teklifiniz kabul edildi" mesajını alanlar yandı: Mail yoluyla yayılan tehlike büyüyor! Uzman isimden kritik 'truva atı' uyarısı

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, siber saldırganların Google ve Yandex gibi dev servis sağlayıcıların altyapılarını taklit ederek kurumsal mail hesaplarını hedef aldığına dikkat çekti. "Teklifiniz kabul edildi" veya "dosya paylaşımı" süsü verilen iletilerin truva atı virüsü taşıdığını belirtti.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, servis sağlayıcıların altyapısı kullanılarak mail yoluyla yayılan virüslere karşı uyardı. Saldırganların genellikle kurumsal mail hesaplarını tercih ettiği ve bilinen firmaları taklit ettiği belirtiliyor.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, bilişim dünyasında son zamanlarda servis sağlayıcılarının altyapısı kullanılarak mail yoluyla virüs yollandığını söyleyerek, "Özellikle kurumsal mail hesapları tercih ediliyor" dedi.

"Teklifiniz kabul edildi" mesajını alanlar yandı: Mail yoluyla yayılan tehlike büyüyor! Uzman isimden kritik 'truva atı' uyarısı

"GÜVENLİK SORUNLARI HAT SAFHAYA ULAŞTI"

Siber dünyada güvenlikle ilgili sorunların hat safhaya ulaştığını söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Ne yazık ki her geçen gün daha farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Şimdi de özellikle Google, Yandex gibi bilinen firmaların altyapısı kullanılarak sanki onlardan gelen bir mail görünümünde mail bildirimleri geliyor" dedi.

"Teklifiniz kabul edildi" mesajını alanlar yandı: Mail yoluyla yayılan tehlike büyüyor! Uzman isimden kritik 'truva atı' uyarısı

Mail bildirimlerinin genelde dosya paylaşımı ya da dosya izin verme ses paylaşımı görünümünde olduğuna dikkati çeken Topuzoğlu, kullanıcılara şu uyarılarda bulundu:

"Siz buna tıkladığınız anda ne yazık ki bilgisayarınıza virüs truva atı, trojen gibi zararlı yazılımları kabul etmiş oluyorsunuz. Aslında genelde şöyle yapılıyor. Nasıl anlaşılabilir ya da nasıl önlemleri almalıyız konusunda şu şekilde cevap verebiliriz. Mesela diyor ki 'teklifiniz kabul edildi' 'şu ürünlerle ilgili teklif verebilirsiniz' gibi biraz daha insanların ticari olarak da iştahını kabartacak mesaj gönderiliyor son dönemlerde. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Hemen tabi tıklamamalıyız. Bununla birlikte bilgisayarımızda internet güvenlik duvarı, güvenlik yazılımları olması gerekiyor ve artık gerçekten de her zaman bahsettiğimiz bu siber savaşlar siber güvenlikle ilgili sıkıntılar hat safhaya gelmiş durumda. Her gün bunlarla da ne yazık ki karşılaşıyoruz"

"Teklifiniz kabul edildi" mesajını alanlar yandı: Mail yoluyla yayılan tehlike büyüyor! Uzman isimden kritik 'truva atı' uyarısı

"HER MAİL İÇİN İZİN VERİLMEMELİ"

Topuzoğlu, her mail için izin verilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz yılın aralık ayında da ilk 14 günde 3 bin 200 civarında bu tarz olayla karşılaşılmış ve bunun da hiç az olmadığı görülmektedir" bilgisini paylaştı.

"Teklifiniz kabul edildi" mesajını alanlar yandı: Mail yoluyla yayılan tehlike büyüyor! Uzman isimden kritik 'truva atı' uyarısı

Genellikle kurumsal mail adreslerinin hedeflendiğini anlatan bilişim uzmanı, bunu yapanların VPN ya da sahte mailler kullanmaları sebebiyle ne yazık ki tespit edilemediğini söyledi ve ekledi:

"Hatta daha da acı bir durum var diyelim. Başka kurumların e-mail adresleri ele geçirilerek onların üzerinden gönderimi yapılıyor ve herhangi bir durumda da onlar zor durumda kalabiliyorlar. Bu yüzden bizim servis sağlayıcımızı seçerken de güvenlik unsurlarına dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyoruz tekrardan. Her maile izin vermemeliyiz. Kurumsal gibi gözükse bile içeriğine bakmadan, İncelemeden ya da bizi cazip gibi görünse dahi daha dikkatli olarak da her maile izin vermemeliyiz."

