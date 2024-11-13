Google, 2024'te en çok aranan ürünleri açıkladı: Teknolojiden modaya her şey listede

13 Kasım 2024 12:17 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:41

Google, 2024 yılına ait en çok aranan ürünleri içeren "Holiday 100" listesini yayınladı. Listede PlayStation Portal, Google Pixel Buds Pro ve JBL Clip 5 gibi popüler teknolojik cihazlar, moda ve güzellik ürünleri, yoga matı ve ayak masajı gibi sağlık ve zindelik ürünleri öne çıkıyor.

Teknoloji devi Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en popüler ürünleri kapsayan "Holiday 100" listesini yayınlayarak kullanıcılarının 2024 yılı içerisinde en çok aramış olduğu ürünleri belirledi.

Google'ın The Keyword bloguna göre, tatil alışverişi yapanların yüzde 41'i hediye seçiminde zorlanıyor. Yani bir arkadaşınıza veya eşinize hem anlamlı hem de faydalı bir şey bulmakta zorluk yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Tam da bu noktada "Holiday 100" devreye girerek işinizi kolaylaştırabilir.

GOOGLE, 2024'TE EN ÇOK ARANAN ÜRÜNLERİ AÇIKLADI

Holiday 100 listesinde adeta yok yok. Örneğin en çok aratılan teknolojik ürünlere bakıldığında, Sony'nin PlayStation Portal cihazı, Google Pixel Buds Pro kulaklığı, JBL Clip 5 kulaklığı, Google Nest Hub akıllı ev hoparlörü yer alıyor. Plak çalar, Dyson Airwrap Complete ve kablosuz şarj istasyonları da yılın en popüler elektronik ürünleri arasında.

"Giyim" kategorisinde pantolon, elbise, sweater, terlik, ayakkabı gibi ürünler öne çıkarken, "Güzellik" kategorisinde de parfüm, saç bakım ürünleri, vücut bakım seti, krem tarzı kişisel bakım ürünleri ön planda bulunuyor. "Sağlık ve Zindelik" kategorisinde ise yoga matı, yürüyüş ayakkabısı, taşınabilir sauna, hava kalitesi monitörü ve ayak masajı en çok aranan ürünler arasında başı çekiyor.

Google Alışveriş platformu üzerinden erişilebilen listede yer alan bir ürüne tıkladığınızda, Google Arama sonuçları karşınıza çıkıyor. Bu sayede ilgilendiğiniz ürünü satın alabileceğiniz alışveriş siteleri karşınıza çıkıyor. Tabii söz konusu ürün Türkiye'de satılmıyorsa şansınıza küsüyorsunuz.