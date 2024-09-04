Google, 26. yılına özel Android telefonlar için 5 yeni özellik duyurdu

04 Eylül 2024 13:58 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:59

Teknoloji devi Google, Eylül 2024 güncellemesinin bir parçası olarak "keşif" teması etrafında şekillenen beş yeni Android özelliğini duyurdu. Bu güncellemeler büyük yenilikler olmasa da insanların aradıklarına daha sorunsuz bir şekilde erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

ANDROID TALKBACK ÖZELLİĞİ, YAPAY ZEKA DESTEĞİ ALDI

İlk olarak Android'in TalkBack aracı bir yapay zeka yükseltmesi alıyor. Bu özellik, ekrandaki görüntülerin sesli açıklamasını sağlayarak görme engellilerin ve az görenlerin internette gezinmesine yardımcı oluyor. İleriye dönük olarak, bu açıklamalar artık Gemini tarafından desteklenecek.

Buradaki amaç, yapay zekanın metin çıktıları sağlayarak kamera rulosundaki veya sosyal medyadaki fotoğrafları daha iyi açıklamasını sağlamak.

CIRCLE TO SEARCH ÖZELLİĞİ, ŞARKILARI TANIMLAYABİLİYOR

Circle to Search resmi olarak bir web sayfasında veya yakındaki bir hoparlörde çalan şarkıları arama yeteneği kazandı. Google, bunu etkinleştirmek için önce ana ekran düğmesine veya gezinme çubuğuna basmanız gerektiğini açıkladı. Ardından parça adını ve sanatçıyı belirlemek ve hatta şarkının bir YouTube videosunu açmak için müzik düğmesine dokunabilirsiniz.

GOOGLE CHROME, WEB SAYFALARINI SESLİ OKUYACAK

Yeni Android özellikleri, Google Chrome uygulamasını da etkiledi. Kullanıcılar artık farklı sesler, diller ve dinleme hızları seçme seçeneği sunan mobil tarayıcı içinde bir sayfayı dinleme seçeneğine sahip olacak.

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ GÜNCELLENDİ

Google, Android Deprem Uyarı Sistemi özelliğini tüm ABD eyaletlerinde ve ülkenin altı bölgesinde kullanıma sundu. Bu sistem sarsıntı başlamadan saniyeler önce hayat kurtaran uyarılar ve sarsıntı durduktan sonra ne yapılması gerektiğine dair tavsiyeler sunacak.

WEAROS AKILLI SAATLER, ÇEVRİM DIŞI GOOGLE HARİTALARI DESTEKLİYOR

Son olarak, kullanıcılar Google Haritalar'dan WearOS çalıştıran bir akıllı saate çevrim dışı görüntüleme için haritalar indirebilecek. Google yama ile birlikte iki ek kısayol da sunuyor. Bunlardan biri sesinizle hedefleri aramanıza, diğeri ise doğrudan saat yüzüne dokunarak çevrenizi kontrol etmenize olanak tanıyor.