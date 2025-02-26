Google algoritma değişikliği için Güney Afrika'dan sert yaptırım kararı! Türkiye'deki yayıncılar da etkilenmişti

Google'ın algoritma değişikliği, Güney Afrika'daki medya kuruluşlarını olumsuz etkiliyor. Güney Afrika Rekabet Komisyonu'nun 16 ay süren araştırması sonucunda hazırlanan rapor, Google'ın arama sonuçlarında küresel medya devlerini öne çıkarırken yerel haber kaynaklarını geri plana ittiğini ortaya koydu. Türkiye'deki yayıncıların da son zamanlarda muzdarip olduğu bu konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gündemine almıştı.

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Google, rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle bir kez daha hedefte. Güney Afrika Rekabet Komisyonu, Google'ın yerel medya kuruluşlarını dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirterek şirkete ciddi bir yaptırım uygulanmasına karar verdi.

GÜNEY AFRİKA, GOOGLE'IN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADI

Bloomberg'in haberine göre, 16 aylık inceleme sonunda hazırlanan Medya ve Dijital Platformlar Pazarı Soruşturması (MDPMI) raporu, Google'ın arama algoritmalarının yerel medyayı geri plana attığını, küresel medya devlerini ise öne çıkardığını ortaya koydu. Bu durumun ülkedeki medya kuruluşlarına ciddi zarar verdiği vurgulandı.

Rekabet Komisyonu, Google'ın Güney Afrikalı medya kuruluşlarına yıllık 300 ila 500 milyon rand (yaklaşık 16 ila 27 milyon dolar) ödeme yapmasını ve bu ödemenin en az 3-5 yıl boyunca sürdürülmesini tavsiye etti.

Rapora göre Google, arama sonuçlarında ve en popüler haberlerde küresel haber kaynaklarını daha fazla öne çıkarırken yerel dil ve medyayı ise eksik temsil ediyor. Bunun da basın kuruluşları arasındaki rekabeti bozduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Google algoritma güncellemesi ile birlikte Güney Afrika'da haber içeriklerinden 800 ila 900 milyon rand (yaklaşık 43 ila 49 milyon dolar) gelir elde etmesine karşın yerel medya kuruluşlarının bu süreçteki toplam zararı 8-11 milyon dolar arasında gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI GOOGLE'I TAKİBE ALDI

Google algoritma değişikliği nedeniyle yalnızca Güney Afrika'da değil, son dönemde Türkiye'deki medya kuruluşlarının internet yayınları ciddi zarar gördü. Bu durumu ise direkt olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sıkı takibe aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kasım 2024'te, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'da sosyal medya platformları ile ilgili yasakçı bir zihniyete sahip olmadıklarını açıklamıştı. Uraloğlu, Google Türkiye ile algoritma değişikliği konusunu takip ettiklerini ve gerekirse Rekabet Kurumu ile konunun üzerine gideceklerini sözlerine eklemişti.

DİJİTAL TELİF YASASI İLE EMEK HIRSIZLIĞI BİTECEK

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı Dijital Telif Yasası ile birlikte medyada haksız rekabetin önlenmesi ve emek hırsızlığının sona ermesi hedefleniyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen ay yaptığı açıklama ile komisyonda olgunlaşan birkaç konu olduğunu ve Dijital Telif Yasası'nda çalışmaların sonuna geldiklerini belirterek, "Emek hırsızlığını artık bitiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.