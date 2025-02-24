'Google yorumlarına yasak geldi' iddiaları üzerine Google Türkiye'den açıklama

Google Türkiye, Ticaret Bakanlığı'nın restoran ve tesis yorumlarıyla ilgili aldığı ceza ve durdurma kararı hakkında açıklama yaptı. Şirket, kararın doğrudan kendileriyle ilgili olmadığını, yalnızca Google Yorumlarını kendi sitelerinde gösteren üçüncü taraf web sitelerini ilgilendirdiğini belirtti.

Google Türkiye, Ticaret Bakanlığı'nın Google'daki restoran ve tesis yorumlarıyla ilgili ceza ve durdurma kararı hakkında açıklama yaptı. Konunun doğrudan kendileriyle ilgili olmadığını belirten şirkete göre, söz konusu karar Google Yorumlarını kendi sitelerinde gösteren üçüncü taraf web sitelerini ilgilendiriyor.

YORUM SİSTEMİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Şirket, Google Haritalar ve diğer platformlardaki yorum sisteminin çalışmaya devam edeceğini, kullanıcıların buralarda dilediği gibi yorum yapabileceğini ifade etti. Ancak yeni düzenlemeye göre, bir ürün veya hizmetin satıldığı web sitelerinde yalnızca gerçekten o hizmeti kullandığı doğrulanan müşterilerin yorumları paylaşılabilecek.

Google yorumlarında ise ilgili mal veya hizmetin satın alınıp alınmadığına dair bir doğrulama mekanizması bulunmadığından, bu yorumların satış amaçlı gösterilmesi yasaklanmış oldu.

GOOGLE: KARAR BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL

Google'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun son kararı, üçüncü taraf ticari web sitelerinde doğrulanmamış tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkindir. Söz konusu karara ait haberlerdeki, Google'a para cezası ve Google Yorumlara yasak uygulandığı hakkındaki bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Google Yorumlar, Reklam Kurulu'nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye'deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir."