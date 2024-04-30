Google çalışanlarını toplamış! Apple'ın 'gizli laboratuvarı' ifşa oldu

30 Nisan 2024 15:25 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:27

Apple en yeni ürünü Vision Pro'yu 2026'ya kadar yenilemeyecek

Apple en yeni ürünü Vision Pro'yu 2026'ya kadar yenilemeyecek

Apple'ın İsviçre'nin Zürih kentinde yeni yapay zeka modelleri ve ürünleri oluşturmakla görevli bir personel ekibine ev sahipliği yapacak "gizli bir Avrupa laboratuvarı" kurduğu ortaya çıktı. Google'ın yapay zeka uzmanlarını bünyesine katıp burada görevlendirmiş.

Financial Times'in LinkedIn'de çalışan profilleri üzerinde yaptığı bir analize dayandırdığı habere göre Apple, John Giannandrea'yı en üst düzey yapay zeka yöneticisi olarak atadığı 2018 yılından bu yana Google'dan en az 36 uzmanı işe almış durumda.

APPLE, VISION LAB'A GOOGLE'DAN TRANSFER YAPTI

Apple'ın ana yapay zeka ekibi Kaliforniya ve Seattle'da bulunuyor. Zürih'te "Vision Lab" isimli gizli araştırma laboratuvarının kurulması kararında ise, teknoloji devinin FaceShift (VR) ve Fashwell (görüntü tanıma) adlı şirketlerinin etkili olduğuna inanılıyor.

Rapora göre laboratuvardaki çalışanlar, Apple'ın OpenAI'nın ChatGPT sohbet robotunu ve büyük dil modellerine (LLM'ler) dayalı benzer ürünleri destekleyen temel teknolojiye yönelik araştırmasına dahil oldu. Odak noktası, sorgulara yanıtlar üretmek için metin ve görsel girdileri birleştiren daha gelişmiş yapay zeka modelleri tasarlamaktı.

Apple'ın kadrosuna kattığı isimler arasında, Google Brain'in eski müdürü Giannandrea, Google'ın baş yapay zeka araştırmacısı Samy Bengio, yapay zeka konuşma tanıma çalışmalarına liderlik etmiş Ruoming Pang gibi önemli kişiler bulunuyor.

APPLE YAPAY ZEKA KONUSUNDA NEDEN YAVAŞ?

2016 yılında Apple, Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Ruslan Salakhutdinov tarafından kurulan ve yapay zeka destekli görüntü algılama üzerine çalışan Perceptual Machines şirketini satın aldı.

Salakhutdinov Financial Times'e verdiği demeçte Apple'ın yapay zekayı yavaş kullanmasının nedeninin dil modellerinin yanlış ya da sorunlu yanıtlar verme eğilimi olduğunu söyleyerek, "Bence biraz daha temkinli davranıyorlar çünkü tam olarak kontrol edemedikleri bir şeyi piyasaya süremezler" dedi.