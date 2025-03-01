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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Google Chrome kullanıcılarına kritik uyarı: Verilerinizi çalan 16 uzantı tespit edildi

Siber güvenlik uzmanlarından milyonlarca Google Chrome kullanıcısına kritik uyarı geldi. Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen 16 tarayıcı uzantısının, kullanıcı verilerini çalmak ve reklam dolandırıcılığı yapmak için kötü amaçlı kodlarla donatıldığı belirtildi. İşte o uzantılar.

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KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 10:11

Üç milyondan fazla Google Chrome kullanıcısına, hackerlar tarafından ele geçirilen 16 tarayıcı uzantısı hakkında uyarı yapıldı. Siber güvenlik uzmanları, suçluların yazılıma kötü amaçlı kodlar enjekte ettiğini tespit ettikten sonra, kullanıcıları bu uzantıları derhal silmeleri konusunda uyardı.

Yöntem sayesinde bilgisayar korsanları, hem kullanıcı verilerini çalabiliyor hem de kendi kontrollerindeki web sitelerine yönlendirilen tıklamalar ile reklam geliri elde edebilecekleri "arama motoru dolandırıcılığı" yapabiliyorlar.

TEHLİKELİ GOOGLE CHROME UZANTILARI

Tehlikeli uzantılar arasında şunlar yer alıyor:

  • Blipshot
  • Emojis
  • Color Changer for YouTube
  • Video Effects for YouTube ve Audio Enhancer
  • Themes for Chrome
  • YouTube Picture in Picture
  • Mike Adblock für Chrome
  • Super Dark Mode
  • Emoji Keyboard Emojis for Chrome
  • Adblocker for Chrome
  • Adblock for You
  • Adblock for Chrome
  • Nimble Capture
  • KProxy
  • Page Refresh

Saldırıyı ortaya çıkaran GitLab Threat Intelligence ekibi, Chrome'un bu uzantıları Web Mağazası'ndan kaldırdığını bildirdi. Ancak daha önce indirmiş olan kullanıcıların bilgisayarlarından manuel olarak kaldırması gerekiyor.

Hackerlar tarafından ele geçirilmiş bir tarayıcı uzantısından kaçınmanın en iyi yolu, bilgisayarınıza yüklediğiniz programları dikkatlice incelemek ve olası tehlikeler konusundaki uyarılara kulak vermektir.

Ayrıca bir uzantının bilgisayarınızda hangi izinleri talep ettiğini ve hangi dosyalara erişim istediğini kontrol etmek de büyük önem taşır. Öte yandan Chrome, Android telefonlarda uzantıları desteklemediği için, bu tehdit yalnızca bilgisayarlarına bu programları yükleyen kullanıcıları etkiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Chrome güncelleme nasıl yapılır?
Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın. "Yardım" - "Google Chrome Hakkında" seçeneğine gidin. Chrome otomatik olarak güncellemeleri kontrol eder ve indirir.
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