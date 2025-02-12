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 | Ömer Faruk Dogan

Google Chrome, şifrelerinizi sizin yerinize otomatik olarak değiştirecek

Google, Chrome tarayıcısı için geliştirdiği yapay zeka tabanlı özellik sayesinde çalınan şifrelerinizi otomatik olarak değiştirebilecek. Halihazırda Password Manager ile şifre güvenliği sunan Chrome, şimdi bir adım daha ileri giderek, sızdırılan şifreleri tespit ettiğinde size anında bildirim gönderecek ve güçlü bir parola ile hesabınızı güncelleyebilecek.

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KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 09:51

Instagram, Gmail, Facebok veya TikTok gibi internet mecralarında kullandığınız şifrenin çalındığını öğrendiğinizde, platformun uygulamasına girip manuel olarak değiştirmeniz gerekir. Google yakında bu işlemi sizin yerinize halledecek. Teknoloji devi, Chrome tarayıcısı için yapay zeka tabanlı bir özellik geliştiriyor.

ŞİFRELERİNİZ GOOGLE CHROME TARAYICISINA EMANET

Google Chrome, halihazırda bütün internet şifrelerinizi depolayabileceğiniz bir Password Manager (Parola Yöneticisi) aracına sahip. Bu araç, olası bir güvenlik ihlali yaşandığında size haber veriyor ancak çalınan şifrenizi değiştirmiyor.

Google Chrome otomatik şifre değiştirme özelliği

Google’ın geliştirdiği yeni sistem, sızdırılan bir şifre tespit ettiğinde size anında bir bildirim göstererek hesabınızı koruma altına almanızı için harekete geçmenizi sağlayacak. Onay verirseniz, Chrome güçlü bir şifre oluşturup hesabınızı otomatik olarak güncelleyecek. İstemezseniz bu seçeneği devre dışı bırakabileceksiniz.

Şu an için özellik, Chrome’un deneysel sürümü olan Canary üzerinden test edilebiliyor. Eğer denemek isterseniz, tarayıcıdaki chrome://flags/ sayfasına giderek #improved-password-change-service seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli oluyor. Google’ın yapay zeka destekli bu sistemi ne zaman kararlı sürüme dahil edeceği konusunda net bir takvim açıklanmış değil.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Chrome güncelleme nasıl yapılır?
Google Chrome'u güncellemek için ilk adım olarak Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki üç nokta menüsüne tıklayın. Yardım - Google Chrome Hakkında seçeneğine gidin. Chrome otomatik olarak güncellemeleri kontrol edip indirecektir.
ETİKETLER
#yapay zeka
#Teknoloji
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