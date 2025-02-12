Google Chrome, şifrelerinizi sizin yerinize otomatik olarak değiştirecek

Instagram, Gmail, Facebok veya TikTok gibi internet mecralarında kullandığınız şifrenin çalındığını öğrendiğinizde, platformun uygulamasına girip manuel olarak değiştirmeniz gerekir. Google yakında bu işlemi sizin yerinize halledecek. Teknoloji devi, Chrome tarayıcısı için yapay zeka tabanlı bir özellik geliştiriyor.

ŞİFRELERİNİZ GOOGLE CHROME TARAYICISINA EMANET

Google Chrome, halihazırda bütün internet şifrelerinizi depolayabileceğiniz bir Password Manager (Parola Yöneticisi) aracına sahip. Bu araç, olası bir güvenlik ihlali yaşandığında size haber veriyor ancak çalınan şifrenizi değiştirmiyor.

Google’ın geliştirdiği yeni sistem, sızdırılan bir şifre tespit ettiğinde size anında bir bildirim göstererek hesabınızı koruma altına almanızı için harekete geçmenizi sağlayacak. Onay verirseniz, Chrome güçlü bir şifre oluşturup hesabınızı otomatik olarak güncelleyecek. İstemezseniz bu seçeneği devre dışı bırakabileceksiniz.

Şu an için özellik, Chrome’un deneysel sürümü olan Canary üzerinden test edilebiliyor. Eğer denemek isterseniz, tarayıcıdaki chrome://flags/ sayfasına giderek #improved-password-change-service seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli oluyor. Google’ın yapay zeka destekli bu sistemi ne zaman kararlı sürüme dahil edeceği konusunda net bir takvim açıklanmış değil.