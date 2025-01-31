Instagram, Reels videolarına tek dokunuşla duraklatma özelliği getiriyor

31 Ocak 2025 16:22 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:22

Meta, Instagram Reels videolarını tek dokunuşla duraklatma özelliğini test etmeye başladı. Daha önce Reels videoları yalnızca basılı tutarak durdurulabiliyorken, bir defa dokunulduğunda ise sesi kapanıyordu ancak video oynamaya devam ediyordu.

Meta kullanıcıların videoları tek bir dokunuşla başlatmasına ve durdurmasına olanak tanıyacak uzun zamandır beklenen duraklatma özelliğini Instagram Reels üzerinde test ediyor. Yeni özellik, şirketin, TikTok'un bu ayın başlarında kısa süreliğine karanlığa gömülmesinin ardından ABD'deki belirsiz geleceğinden faydalanmak istediğinin son işareti olarak yorumlandı.

INSTAGRAM REELS VİDEOLARI TEK DOKUNUŞLA DURDURULABİLECEK

Çinli ByteDance şirketine ait olan popüler kısa video uygulaması TikTok, 5 Nisan'da tamamen yasaklanabilir ve halen Apple ve Google uygulama mağazalarında kullanılamıyor. Meta, duraklatma özelliğinin şu anda dünya çapında küçük bir kullanıcı grubu tarafından kullanılabildiğini söyledi. Şirket özelliğin ne zaman daha geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bilgi vermedi.

Daha önce, Instagram kullanıcıları Reels videolarını yalnızca ekranlarına dokunup basılı tutarak duraklatabiliyordu. Bu da TikTok'ta duraklatmak için ekrana dokunmaktan daha fazla çalışma gerektiriyordu. Reels'taki videolara bir kez dokunulduğunda ise ses kapatılıyor, ancak video oynatılmaya devam ediyordu.

INSTAGRAM EDITS, CAPCUT'A RAKİP OLARAK ÇIKIYOR

Reels duraklatma düğmesinin yanı sıra, Meta bu ay ByteDance'ın CapCut düzenleme uygulamasıyla doğrudan rekabet edecek Edits adlı yeni bir video düzenleme uygulamasını duyurdu. Instagram Başkanı Adam Mosseri, Edits'in şubat ayında piyasaya sürüleceğini söyledi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çarşamba günü analistlerle yaptığı görüşmede, "TikTok ile neler olacağını öğreneceğiz ve bundan bağımsız olarak Instagram ve Facebook'taki Reels platformunun büyümeye devam etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.