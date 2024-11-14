Google Gemini, iPhone akıllı telefonlar için yayınlandı: 'Gemini Live' desteğine de sahip

14 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:46

Google, yapay zeka sohbet botu Gemini'ı iPhone kullanıcıları için bağımsız bir uygulama olarak kullanıma sundu. Artık Google Arama veya tarayıcıya ihtiyaç duymadan erişilebilen Gemini, kullanıcıların yazılı ve sesli olarak sohbet edebilmelerini sağlıyor.

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ABD'li teknoloji firması Google, yapay zeka sohbet botu Gemini'ı iOS kullanıcılarının hizmetine sundu. Şu ana kadar Google'ın kendi uygulaması üzerinden kullanılabilen Gemini, artık bağımsız bir aplikasyona sahip ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede kullanıma açıldı.

Uygulama sayesinde kullanıcılar, Google'ın üretken yapay zeka sohbet botuna, web tarayıcılarına veya Google Arama uygulamasına ihtiyaç duymadan hızlıca ulaşabilecekler.

Google Gemini uygulamasıyla yalnızca mesajlaşarak değil, sesli olarak da konuşabiliyorsunuz. Bunun için Google, OpenAI'ın Gelişmiş Sesli Mod özelliğine benzer şekilde sohbet botu konuşurken sözünü kesebilmenizi sağlayan "Gemini Live" altyapısını kullanıyor. Böylelikle hem soracağınız soruları yazmak zorunda kalmadan konuşarak da yanıt alabiliyorsunuz.

GEMİNİ İPHONE UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

App Store'daki arama bölümüne Google Gemini yazdığınızda çıkan ve ikonu yıldızı andıran uygulamayı yüklemeniz yeterli. Yükledikten sonra uygulamayı açıp bir defalığına mahsus Google hesabınızla giriş yapıp sözleşmeleri kabul ettikten sonra, kullanmak istediğiniz sesi seçmeniz gerekiyor.

Daha sonra Gemini Live aktif hale geliyor. Bu arada uygulama içerisindeki kamera ikonuna tıklayarak Gemini'a fotoğraflı bir şeklide de soru sormanız mümkün. Örneğin bisikletinizin bir parçası hasar gördüğünde, bunu yapay zekaya gönderip "Nasıl düzeltebilirim?" diye sorarak öneriler alabilirsiniz.