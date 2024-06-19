Google Gemini mobil uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı

19 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:43

Google, ChatGPT ve Claude gibi yapay zeka sohbet botlarına alternatif olarak geliştirdiği Gemini uygulamasını Türkiye dahil birçok ülkede kullanıma sundu.

Gemini için bir mobil uygulama olmadan önce kullanıcılar sohbet botunu internet tarayıcısı üzerinden kullanabiliyordu. Ancak mobil uygulama, bu zorunluluğu ortadan kaldırarak Gemini'ye erişimi çok daha hızlı ve kolay hale getirdi.

GOOGLE GEMINI UYGULAMASI TÜRKİYE'DE

Google, yaptığı duyuruda Gemini uygulamasının Türkiye, Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka'da kullanılabilir olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Artık Google Play Store'dan uygulamayı indirdikten sonra Android'deki özel uygulamada etkileşime geçebilirsiniz. iOS'te Gemini'ı Google uygulamasından deneyin. Yazma, planlama, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım almak için Gemini ile sohbet edin."

IPHONE KULLANICILARI DA UYGULAMA BEKLİYOR

Gemini uygulaması sadece Android'de bulunuyor. iPhone kullanıcıları ise sohbet botuyla Google'ın kendi uygulaması üzerinden konuşabiliyor. Ya da Safari gibi bir internet tarayıcısını kullanarak da Gemini ile sohbet edebilirsiniz.

GEMINI ADVANCED BİR ÜLKEYE DAHA GELDİ

Bu arada Google, Gemini Advanced özelliklerini Hindistan'da kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu özellikler arasında şirketin yeni nesil modeli olan 1.5 Pro da var. 1.5 Pro; belge yükleme, verileri analiz etme ve 1 milyon pencerelik bağlam penceresi ile çok daha fazla işlem gerçekleştirme olanağına sahip.

Ayrıca Hindistan'daki kullanıcılar Gemini'ye Google Mesajlar'dan ulaşılabilir (yalnızca İngilizce olarak belirli cihazlarda kullanılabilir). Bu konuda ise Google şunları aktardı:

"Sohbet başlatın düğmesini tıklatıp Gemini'yi seçerek başlayabilirsiniz. Google Mesajlar uygulamasından çıkmadan mesaj taslağı hazırlayabilir, yeni fikirler üzerine beyin fırtınası yapabilir veya sadece sohbet edebilirsiniz."