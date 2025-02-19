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 | Ömer Faruk Dogan

Google Gemini uygulamasına yapay zeka destekli video üretimi özelliği geliyor

Google’ın yapay zeka destekli asistanı Gemini, metinden video oluşturma özelliği kazanabilir. "Videogen" kod adlı bu özellik, OpenAI’ın Sora modeline rakip olarak kullanıma çıkacak.

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KAYNAK:
Android Authority
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 09:20

Google’ın yapay zeka destekli asistanı Gemini, yakında metinden video üretme özelliğine kavuşabilir. Halihazırda “Google Vids” aracıyla sınırlı olan bu yetenek, Android Authority sitesinin haberine göre gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak. Google uygulamasının 16.6.23 sürümünde keşfedilen "Videogen" kod adı, teknoloji devinin bu işlevi araştırdığını veya aktif olarak geliştirdiğini gösteriyor.

GOOGLE GEMINI, YAKINDA METİNDEN VİDEO ÜRETEBİLECEK

Google’ın Veo 2 modelini YouTube Shorts için entegre etmesinin ardından, Gemini’ın da benzer bir video üretme desteği alacağı konuşuluyor. Ancak Gemini'ın sunacağı video oluşturma yeteneklerinin Veo 2 gibi sıfırdan gerçekçi animasyonlu sahneler üretip üretmeyeceği henüz bilinmiyor. Alternatif olarak, Google Vids gibi slayt tabanlı bir video üretme süreci de sunabilir.

Şu an için özelliğin nasıl çalışacağı da net değil. Ancak Google uygulamasında keşfedilen kod dizileri, video oluşturma sürecinde kullanıcıya “Çalışıyor…” ve “Hazır olduğunda sizi bilgilendireceğiz” gibi mesajların gösterileceğini ortaya koyuyor.

Eğer Videogen, Veo 2 benzeri bir model üzerine inşa edilirse, bu Google’ın OpenAI’nin Sora modeline doğrudan rakip olabileceği anlamına geliyor. Sora, metin tabanlı istemlerden gerçekçi hareketlere ve karmaşık sahnelere sahip videolar üretebilen bir yapay zeka aracı karşımıza çıkıyor.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Videogen özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak yakında Google tarafından duyurulması bekleniyor.

GOOGLE GEMINI NASIL KULLANILIR?

Google’ın yapay zekasını kullanmanın iki yolu var: Telefonunuza Gemini mobil uygulamasını yükleyebilir veya gemini.google.com sitesine gidebilirsiniz. Ardından Google hesabıneızla giriş yaptıktan sonra “Gemini’a sorun”bölümüne yapay zeka ile konuşmak istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz.

Google Gemini; sorunlarınızı çözebilir, merak ettiğiniz konular hakkında sizi bilgilendirebilir, prompt girerek fotoğraf üretebilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Gemini ücretli mi?
Google Gemini ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak Gemini’ın daha gelişmiş özelliklere sahip üst seviye modellerine erişmek için “Gemini Advanced” özelliğini satın almanız gerekiyor. Bunun da fiyatı aylık 720 TL.
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#Teknoloji
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