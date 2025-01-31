Google'dan Çin'e cevap gecikmedi: Gemini 2.0 Flash modeli yayınlandı

31 Ocak 2025 11:04 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:04

Çin'in, Amerikan teknoloji şirketlerini 1 trilyon dolarlık zarara uğratan DeepSeek uygulamasının ardından ABD'li şirketler yapay zeka yarışında gaza bastılar. Bu bağlamda Google, daha hızlı yanıt süreleri ve gelişmiş içerik üretme yetenekleri ile dikkati çeken Gemini 2.0 Flash modelini kullanıma sundu.

Google, yapay zeka alanındaki yeniliklerini hız kesmeden sunmaya devam ediyor. Google, en gelişmiş yapay zeka modeli olan Gemini 2.0 Flash'ı, tüm kullanıcılarına açtığını duyurdu. Bu model, daha hızlı yanıt süreleri ve gelişmiş performans sunarak beyin fırtınası, öğrenme ve yazma gibi günlük görevlerde önemli bir yardımcı olmayı hedefliyor.

1.500 SAYFALIK DOSYALARI OKUYABİLİYOR

Gemini Advanced aboneleri, 1 milyon tokenlik geniş bağlam penceresine erişerek 1.500 sayfaya kadar dosya yükleme imkanı bulacak. Ayrıca Derin Araştırma (Deep Research) ve Gems gibi özelliklere öncelikli erişim sağlayarak yapay zeka destekli araştırma ve içerik üretim süreçlerini daha verimli hale getirebilecekler.

Gemini'ın metinden fotoğraf üretme yeteneği de büyük bir güncelleme aldı. Gemini, en yeni görüntü oluşturma modeli olan Imagen 3 ile artık daha gerçekçi detaylar ve dokular sunarak kullanıcı talimatlarına daha doğru yanıt verebiliyor.

GEMİNİ 2.0 FLASH NASIL KULLANILIR?

Gemini 2.0 Flash, Gemini'ın web ve mobil uygulamalarında tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Öte yandan Google, Gemini 1.5 Flash ve 1.5 Pro modellerini birkaç hafta daha kullanımda tutacağını, böylece kullanıcıların mevcut konuşmalarını sürdürebileceklerini açıkladı.