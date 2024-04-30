Google, İngilizce öğrenmek isteyenler için yeni yapay zeka aracını devreye aldı

30 Nisan 2024 14:42 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:42

Google, kullanıcıların İngilizce konuşma becerilerini geliştirebilecekleri yapay zeka destekli yeni bir özelliği devreye aldı. "Konuşma Pratiği" adı verilen bu özellik şu anda test aşamasında bulunuyor.

X'te bir kullanıcının fark ettiği üzere Google, Arama'ya "Konuşma Pratiği" adı verilen yeni bir yapay zeka aracı ekledi. Zannedilenin aksine amaç, hiç bilmeyen birine İngilizce öğretmek değil. Bunun yerine az buz da olsa bildiğiniz dili adım adım geliştirebilmenizi sağlamak.

Google yeni özelliği şöyle açıkladı:

"Google Arama'nın yardımıyla İngilizcenizi geliştirin. Üretken yapay zeka tarafından desteklenen etkileşimli deneyimler, yeni kelimeleri günlük senaryolarda örneklerle kullanmanıza yardımcı olur. Şimdi deneyin veya bir dahaki sefere Arama'da çeviri yaptığınızda bulun. Search Labs'ı etkinleştirdikten sonra Bir örnek dene'ye tıklayın. Etkinlik ayrıca bir Android cihazı kullanarak Google Arama'da İngilizce'ye veya İngilizce'den çeviri yapılarak da bulunabilir."

ÖZELLİK TÜRKİYE'DE YOK

Google, TechCrunch sitesine, "Konuşma Pratiği" özelliğinin Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Venezuela'da mevcut olduğunu açıkladı. Ancak kullanıcıların etkinleştirmek için Search Labs platformuna kaydolmaları gerekiyor.

2023'ün sonlarında Google, İngilizce öğrenenlerin konuşma pratiği yapmalarına yardımcı olacak benzer bir aracı kullanıma sunmuştu.