10°
Google Play'de ücretli oyunları satın almadan önce deneme dönemi başladı

Google Play, kullanıcıların ücretli oyunları satın almadan önce test etmesini sağlayan "Game Trials" özelliğini kullanıma açtı. Peki yeni özellik nasıl kullanılır?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 16:14

Teknoloji devi , cihazlara "Game Trials" (Oyun Denemeleri) adında yepyeni bir özellik ekledi. Oyuncular artık parayla satılan oyunları satın almadan önce belirli bir süre boyunca tamamen ücretsiz olarak test etme şansı yakalayacak.

Google, Android cihazlara para ile satılan oyunları satın almadan önce belirli bir süre ücretsiz deneme imkanı sunan 'Game Trials' (Oyun Denemeleri) özelliğini ekledi.
Oyun deneme özelliği şu an için telefonlarda ve Play Store'daki seçili mobil oyunlarda kullanıma sunuldu.
PC platformundaki Google Play Games kullanıcıları da yakında bu imkandan faydalanabilecek.
Oyunların profil sayfalarındaki 'Dene' butonu ile ücretsiz oynanabilecek süre takip edilecek.
Süre dolduğunda oyuncular oyunu satın alma veya cihazdan silme seçenekleri ile karşı karşıya kalacak.
Örnek olarak verilen 'Dredge' adlı oyun 60 dakikalık ücretsiz deneme süresi sunuyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Engadget'in haberine göre, oyun deneme özelliği şu an için telefonlarda ve Play Store'daki seçili mobil oyunlarda kullanıma sunulmuş durumda. Çok yakında PC platformundaki Google Play Games kullanıcıları da aynı imkandan faydalanmaya başlayacaklar.

SÜRE TAKİBİ "DENE" BUTONUYLA YAPILACAK

Oyunların profil sayfalarında artık "Try" (Dene) ibareli yeni bir buton yer alıyor. Kullanıcılar, butona tıkladıklarında oyunu tam olarak ne kadar süreyle ücretsiz oynayabileceklerini görebilecek.

Şirketin paylaştığı örneğe göre, hayatta kalma ve korku temalı "Dredge" adlı yapım tam 60 dakikalık ücretsiz oynanış süresi sunuyor. Süre tamamen dolduğunda oyuncunun önünde iki seçenek kalıyor: Oyunu satın almak veya cihazdan silmek.

