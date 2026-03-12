Google Play'de ücretli oyunları satın almadan önce deneme dönemi başladı

Kategoriler
İstanbul
Teknoloji devi Google, Android cihazlara "Game Trials" (Oyun Denemeleri) adında yepyeni bir özellik ekledi. Oyuncular artık parayla satılan oyunları satın almadan önce belirli bir süre boyunca tamamen ücretsiz olarak test etme şansı yakalayacak.
Engadget'in haberine göre, oyun deneme özelliği şu an için telefonlarda ve Play Store'daki seçili mobil oyunlarda kullanıma sunulmuş durumda. Çok yakında PC platformundaki Google Play Games kullanıcıları da aynı imkandan faydalanmaya başlayacaklar.
Oyunların profil sayfalarında artık "Try" (Dene) ibareli yeni bir buton yer alıyor. Kullanıcılar, butona tıkladıklarında oyunu tam olarak ne kadar süreyle ücretsiz oynayabileceklerini görebilecek.
Şirketin paylaştığı örneğe göre, hayatta kalma ve korku temalı "Dredge" adlı yapım tam 60 dakikalık ücretsiz oynanış süresi sunuyor. Süre tamamen dolduğunda oyuncunun önünde iki seçenek kalıyor: Oyunu satın almak veya cihazdan silmek.