Ucuz akıllı telefon bulmak hayal oluyor: Analistler tarih verdi

Akıllı telefon pazarında artan bellek maliyetleri, özellikle giriş seviyesi cihazların fiyatlarını tırmandıracak. Counterpoint Research tarafından paylaşılan yeni analize göre, 2026 yılında telefonların fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacak. Yükselişten en çok etkilenecek segment ise uygun fiyatlı modeller olacak.

'UYGUN FİYATLI' DİYE BİR ŞEY KALMAYABİLİR

Rapora göre 2026'nın ilk çeyreğinde DRAM fiyatlarında yüzde 50, NAND Flash fiyatlarında ise yüzde 90 oranında devasa bir sıçrama görüldü. Tüm akıllı telefonlarda genel olarak fiyat artışları beklendiği ancak 200 dolar altı cihazlar için durumun çok daha kötü olduğu yorumu yapıldı.

Araştırma şirketi, diğer bileşen maliyetleri sabit kalsa bile 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip standart bir giriş seviyesi telefonun üretim masrafının yüzde 25 artacağını öngörüyor. Sadece bellek modülleri, toplam bileşen maliyetinin yüzde 43'lük kısmını oluşturacak.

ORTA VE ÜST SEGMENTTE DE DURUM FARKSIZ

Fiyat artışları sadece uygun fiyatlı modellerle sınırlı kalmıyor. 400 ile 600 dolar aralığında satılan, 8 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama barındıran orta segment cihazlarda maliyetler katlanıyor. İlk çeyrekte DRAM ve NAND bileşenlerinin toplam masraf içindeki payı sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11 seviyesine tırmandı. İkinci çeyrekte aynı oranların yüzde 20 ve yüzde 16'ya ulaşması bekleniyor.

Öte yandan 16 GB RAM ve 512 GB UFS 4.1 depolama alanına sahip 800 dolar üzeri amiral gemisi modellerde de işler giderek zorlaşıyor. İkinci çeyrek itibarıyla üst düzey cihazların maliyetlerinde 100 ila 150 dolar arasında bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor. DRAM ve NAND bellekler, amiral gemisi cihazların toplam maliyetinin sırasıyla yüzde 23'ünü ve yüzde 18'ini kaplayacak.

Counterpoint uzmanlarına göre teknoloji devleri, yükselen maliyetlerle başa çıkmak amacıyla yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalacak.