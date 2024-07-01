Google Translate Türkçe dil sayısını artırdı! Kırım Tatarcası, Başkurtça, Tuvaca, Yakutça ve Çavuşça

01 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:02

Google çeviri sayfası olan Google Translate, 2006 yılında faaliyete başladı. İlk olarak Arapça ve İngilizce dilleri arasında çeviri yapan Google Translate, günümüzde 100 dilin karşılıklı çevirisini gerçekleştiriyordu.

GOOGLE TRANSLATE ÇEVİR DİL SAYISINI ARTIRDI!

El yazısı, metin, fotoğraf ve sesli konuşmaları da çevirmeye başlayan Google Translate, 110 dili daha havuzuna ekledi. Çeviri dil sayısını artıran Google, en çokta Android kullanıcılar tarafından kullanıma daha müsaittir. Çevrimdışı yeteneğe sahip olan Google Translate, sık sık kullanılıyor.

5 TÜRKÇE DİL DAHA EKLEDİ!

En iyi çeviri programı olarak kabul edilen Google Translate, Türk dillerinin Kıpçak grubunda yer alan yeni 5 Türkçe dilin çevirisini daha ekledi. Böylece Google de 13 Türkçe dil yer aldı. Eklediği diller ise Kuzey Türkler tarafından kullanılan Kırım Tatarcası, Başkurtça, Tuvaca, Yakutça ve Çavuşça oldu.

Google Türk dilleri arasında Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Türkçe, Türkmence, Özbekçe ve Uygurca da yer alıyor. Google Translate rakip olarak OpenAI'ın geliştirdiği sohbet botu ChatGPT ve DeepL gibi yapay zeka tabanlı uygulamalar yer alıyor.