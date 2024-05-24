Google ve Meta, yapay zeka için Hollywood'a milyonlarca dolarlık teklif götürdü

24 May 2024 13:10 - Güncelleme : 24 May 2024 13:11

Metin komutlarından gerçekçi görüntüler oluşturabilen yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışan Google ve Meta, yapay zeka yazılımlarında kullanılmak üzere içeriklerin lisanslanması konusunda büyük Hollywood stüdyolarıyla görüşmelerde bulundu.

Bloomberg'in haberine göre, Google ve Meta'nın bu görüşmeleri, OpenAI'nin yapay zeka video üretim modeli Sora'yı eğitmek için birkaç Hollywood stüdyosuyla görüştüğünün bildirilmesinin ardından gerçekleşti.

NETFLIX VE DISNEY'DEN VETO

Haberde, Hollywood stüdyolarının, maliyetleri düşürmek için yapay zekayı kullanmanın yollarını tartışırken aynı zamanda kendilerini çalışmalarının çalınmasından korumak istedikleri belirtildi.

Filmler ve TV dizilerini, bu içeriğin nasıl kullanılacağı üzerinde kontrolleri olmadan teknoloji şirketlerine vermek konusunda temkinli oldukları bildirildi. Warner Bros. Discovery, içeriklerini lisanslamaya yeşil ışık yakarken, Netflix ve Disney'in yanaşmadığı öğrenildi.

OPENAI İLE MEDYA DEVİ ANLAŞTI

Öte yandan çarşamba günü, Wall Street Journal ve diğer medya kuruluşlarının sahibi News Corp, OpenAI'nin beş yıl içinde 250 milyon dolardan fazla değere sahip olabilecek bir anlaşmayla bir düzineden fazla yayınından içerik kullanmasına izin vermeyi kabul etmişti.

Bloomberg'e göre Warner Bros. Discovery, Google ve Meta'nın tekliflerini kabul ederse, içerik kütüphanesindeki "belirli yapımları" teknoloji şirketlerine sunacak. Ancak kütüphanesinin tamamını açmayacak. Bu yapımların hangileri olduğu ise belirsizliğini koruyor.

GOOGLE VE META'NIN YAPAY ZEKALARI

Meta geçtiğimiz yıldan beridir, metinden fotoğraf üretebilen yapay zekası Emu üzerinde çalışıyor. Google da kısa süre önce düzenlediği I/O 2024 etkinliğinde, video oluşturabilen Veo modelini gösterdi. OpenAI ise Sora'yı bu yıl bitmeden kullanıma sunmayı planlıyor.