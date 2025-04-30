Google yapay zeka aracına Türkçe desteği ekledi: Dakikalar içinde metinlerden podcast üretiyor

Google'ın yapay zeka destekli not alma aracı NotebookLM, "Audio Overview" özelliğiyle artık Türkçe dahil 50'den fazla dilde yazılı belgeleri konuşmaya dönüştürüyor. Kullanıcılar sadece birkaç dakika içinde, yükledikleri metinleri iki sanal karakterin sesli diyaloğuna çevirebiliyor ve adeta bir podcast gibi dinleyebiliyor.

Google'ın yapay zeka destekli not alma aracı NotebookLM, geçtiğimiz aylarda "Audio Overview" özelliğiyle önemli bir güncellemeye kavuştu. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık sadece yazılı içeriklerle sınırlı kalmadan, farklı dillerde podcast benzeri sesli özetler oluşturup dinleyebiliyor. Artık bu diller arasına Türkçe de eklendi.

NOTEBOOKLM ARTIK TÜRKÇE PODCAST ÜRETEBİLİYOR

Audio Overview özelliği, yüklenen metin belgelerinden otomatik olarak iki sanal karakterin karşılıklı konuşmaları şeklinde sesli anlatımlar üretebiliyor.

NotebookLM, Google tarafından "bir not defteri" olarak tanımlanıyor ve kullanıcı verilerinin gizliliğine özel bir vurgu yapılıyor. Teknoloji devi, verilerin hiçbir zaman modeli eğitmek için kullanılmadığını belirtirken, inceleme uzmanlarının sorun gidermek, kötüye kullanımı ortadan kaldırmak veya geri bildirimlere dayalı iyileştirmeler yapmak için sorguları, yüklemeleri ve modelin yanıtlarını inceleyeceğini söylüyor.

Bununla birlikte, platformun zaman zaman hatalı ya da rahatsız edici içerikler sunabileceği de vurgulanıyor; bu nedenle özellikle tıbbi, yasal ya da finansal kararlar için modele güvenilmesi önerilmiyor.

Yeni dil desteğiyle birlikte Afrikaanca’dan Vietnamcaya, Çince'den Arapçaya kadar 50'yi aşkın dilde sesli özetler oluşturmak artık mümkün.

Not: Haberin başında yer alan podcast kaydı, örnek amacıyla üretilmiştir.