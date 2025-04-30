Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google yapay zeka aracına Türkçe desteği ekledi: Dakikalar içinde metinlerden podcast üretiyor

Google'ın yapay zeka destekli not alma aracı NotebookLM, "Audio Overview" özelliğiyle artık Türkçe dahil 50'den fazla dilde yazılı belgeleri konuşmaya dönüştürüyor. Kullanıcılar sadece birkaç dakika içinde, yükledikleri metinleri iki sanal karakterin sesli diyaloğuna çevirebiliyor ve adeta bir podcast gibi dinleyebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 12:05

Google'ın yapay zeka destekli not alma aracı NotebookLM, geçtiğimiz aylarda "Audio Overview" özelliğiyle önemli bir güncellemeye kavuştu. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık sadece yazılı içeriklerle sınırlı kalmadan, farklı dillerde podcast benzeri sesli özetler oluşturup dinleyebiliyor. Artık bu diller arasına Türkçe de eklendi.

NOTEBOOKLM ARTIK TÜRKÇE PODCAST ÜRETEBİLİYOR

Audio Overview özelliği, yüklenen metin belgelerinden otomatik olarak iki sanal karakterin karşılıklı konuşmaları şeklinde sesli anlatımlar üretebiliyor.

Google yapay zeka aracına Türkçe desteği ekledi: Dakikalar içinde metinlerden podcast üretiyor

NotebookLM, Google tarafından "bir not defteri" olarak tanımlanıyor ve kullanıcı verilerinin gizliliğine özel bir vurgu yapılıyor. Teknoloji devi, verilerin hiçbir zaman modeli eğitmek için kullanılmadığını belirtirken, inceleme uzmanlarının sorun gidermek, kötüye kullanımı ortadan kaldırmak veya geri bildirimlere dayalı iyileştirmeler yapmak için sorguları, yüklemeleri ve modelin yanıtlarını inceleyeceğini söylüyor.

Bununla birlikte, platformun zaman zaman hatalı ya da rahatsız edici içerikler sunabileceği de vurgulanıyor; bu nedenle özellikle tıbbi, yasal ya da finansal kararlar için modele güvenilmesi önerilmiyor.

Yeni dil desteğiyle birlikte Afrikaanca’dan Vietnamcaya, Çince'den Arapçaya kadar 50'yi aşkın dilde sesli özetler oluşturmak artık mümkün.

Not: Haberin başında yer alan podcast kaydı, örnek amacıyla üretilmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ormanların MR'ı çekilecek! Uydu yörüngeye yerleşti: İklim bilimi için oyun değiştirici
Trump'tan yeni kararname! Otomobil tarifelerinin etkisi hafifleyecek

Sıkça Sorulan Sorular

NotebookLM Türkçe dışında hangi diller destekliyor?
NotebookLM, Audio Overview özelliğiyle birlikte Afrikaanca, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Almanca gibi 50’den fazla dili destekliyor.
ETİKETLER
#google
#turkcell
#metinde
#podcast
#yapay-zeka
#Notebooklm
#Sesli Özet
#Dil Öğrenme
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.