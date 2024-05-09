Google telefonlara yeni özelliği yayınladı: Artık kapalı olsa bile tespit edilebilecek

09 May 2024 13:57 - Güncelleme : 09 May 2024 14:10

Google, yıllardır var olan bir özelliği sessiz sedasız kaldırdı

Google, yıllardır var olan bir özelliği sessiz sedasız kaldırdı

Eğer sık sık telefonunuzu kaybediyorsanız veya günün birinde kaybetmekten korkuyorsanız, Google'dan kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran bir özellik piyasaya sürüldü.

Google'ın Find My Device (Cihazımı Bul) özelliği şimdiye kadar kaybolan bir telefonun yerini tespit etmek için cihazın açık olmasını gerektiriyordu. Artık bu sistem değişti. Telefonunuz kapalı veya şarjı bitmiş olsa bile konumunu elinizle koymuş gibi bulabileceksiniz.

GOOGLE'IN TELEFONLARIYLA SINIRLI

ABD'li teknoloji devi firma, Cihazımı Bul ağını kuran Pixel 8 kullanıcılarına yeni özelliğin nasıl çalıştığını açıklayan bir bildirim gönderdi.

Bildirimde, özelliğin telefonun şarjı bittikten veya kapatıldıktan sonra birkaç saat boyunca çalışmaya devam edeceği aktarıldı. Böylece cihazınız çalınırsa ya da bir yerde kaybederseniz, yerini tespit etmek için birkaç saatle de sınırlı olsa zamanınız olacak.

Google Cihazımı Bul özelliği nasıl kullanılır?

9to5Google sitesinin aktardığına göre, kullanıcıların Cihazımı Bul ayarlarındaki "Yalnızca trafiğin yoğun olduğu alanlarda ağ ile" veya "Tüm alanlarda ağ ile" seçeneğini aktif etmiş olmaları gerekiyor.

İlk seçenek kendiliğinden aktif bir şekilde gelirken, Google'a göre kaybolan cihazınızı daha hızlı bulmak istiyorsanız ikincisini seçmenizde yarar var.

UNUTULMAMASI GEREKEN AYRINTI

Özelliğin çalışabilmesi için ön koşul, Bluetooth ve Konum işlevlerinin (telefon kapanmadan önce) aktif edilmesi. Aksi halde kaybolan cihazınızın yerini tespit edemeyebilirsiniz.

Bununla birlikte özelliğin hangi işletim sistemi sürümüyle uyumlu olduğu da açıklanmamış. Google, nisan ayı itibarıyla kullanıma sunduğunu söylemek dışında başka bir bilgi vermeyi tercih etmiyor.