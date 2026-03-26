Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Google yeni yapay zeka modeli Lyria 3 Pro'yu tanıttı: 3 dakikalık müzikler oluşturabiliyor

Google, üç dakikalık müzik parçaları oluşturabilen gelişmiş yapay zeka modeli Lyria 3 Pro'yu tanıttı. Gemini uygulamasındaki ücretli abonelerin kullanımına sunulan sürüm, kullanıcılara şarkı bölümleri üzerinde detaylı kontrol imkanı tanıyor.

Yapay zeka ile müzik üretimi alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Google, çarşamba günü yaptığı duyuruyla yeni nesil modeli Lyria 3 Pro'yu resmen tanıttı. Duyuru, Lyria 3'ün piyasaya sürülmesinden sadece bir ay sonra geldi. Önceki sürümde yalnızca 30 saniyelik parçalar oluşturulabiliyordu. Lyria 3 Pro ise üç dakikaya kadar uzanan eserler ortaya çıkarabiliyor.

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Google, yapay zeka ile müzik üretimi alanındaki yeni nesil modeli Lyria 3 Pro'yu tanıttı.
Lyria 3 Pro, üç dakikaya kadar uzanan müzik eserleri oluşturabiliyor.
Kullanıcılar, komut girerken şarkının farklı bölümlerini (giriş, nakarat, kıta, köprü) ayrı ayrı belirleyebiliyor.
Lyria 3 Pro, yalnızca ücretli abonelerin erişimine açık olarak Gemini uygulaması üzerinden kullanılabiliyor.
Modelin eğitiminde iş ortaklarından alınan veriler ve YouTube ile Google'ın izin verilen verileri kullanılmış.
Oluşturulan tüm parçalara yapay zeka ile üretildiklerini belirten SynthID filigranı ekleniyor.
Şirketin paylaştığı detaylara göre, yeni sürümde kullanıcılar artık komut girerken şarkının giriş, nakarat, kıta ve köprü gibi farklı bölümlerini ayrı ayrı belirleyebilecek. Geliştirilen yapay zeka, eser yapısını selefine kıyasla çok daha iyi analiz ediyor.

GOOGLE LYRIA 3 PRO NASIL KULLANILIR?

Lyria 3 Pro tıpkı Lyria 3 gibi Gemini uygulaması üzerinden direkt olarak kullanılabiliyor. Ancak yalnızca ücretli abonelerin erişimine açık olarak geliyor. Ek olarak Google, Lyria 3 Pro'yu Google Vids video düzenleme uygulamasına ve geçtiğimiz ay satın aldığı üretken yapay zeka destekli müzik yapım aracı ProducerAI'a da getiriyor.

TELİF KONUSU TARTIŞMALI

Google cephesinden yapılan açıklamada, modelin eğitilmesi sürecinde iş ortaklarından alınan verilerin yanı sıra YouTube ile Google'ın izin verilen verilerinin kullanıldığı vurgulandı. Sistemin belirli bir sanatçıyı doğrudan taklit etmediği ancak komutlarda bir isim belirtilmesi halinde sanatçıdan "genel ilham" aldığı ifade edildi.

Ayrıca Lyria 3 ve Lyria 3 Pro kullanılarak oluşturulan tüm parçalara yapay zeka ile üretildiklerini belirten SynthID filigranı ekleniyor.

Müzik endüstrisinde yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte diğer platformlar da çeşitli önlemler alıyor. Kısa süre önce Spotify, sanatçıların kendi adlarına yayınlanan şarkıları inceleyebilmesi için yeni araçlar sunarken; Deezer da tüm yayın platformlarının yapay zeka ile üretilmiş müzikleri tespit edebilmesini sağlayan sistemler geliştirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Neuralink beyin çipi takılan bir ALS hastası, ağzını hiç açmadan kendi sesiyle konuştu
