Neuralink beyin çipi takılan bir ALS hastası, ağzını hiç açmadan kendi sesiyle konuştu

Geçmişte felçli hastaların bilgisayar faresi ve robotik kol kontrol etmesine olanak tanıyan Neuralink beyin implantı, artık beyin aktivitesini duyulabilir kelimelere çevirebiliyor. Bir başka deyişle, hasta bireyin ağzını hiç oynatmadan çevredekilerle iletişim kurmasını sağlıyor.

PCMag'in haberine göre, Neuralink'in N1 isimli beyin çipi ALS hastası Kenneth Shock'a ocak ayında ameliyatla takıldı. Hastalığı nedeniyle yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Shock, sistem aracılığıyla konuşmayı başardı. Şirketin paylaştığı videoda, düşüncelerin metne döküldüğü ve ardından bilgisayar programı vasıtasıyla seslendirildiği görülüyor.

BEYİN SİNYALLERİ FONEMLERLE EŞLEŞTİRİLİYOR

Sistemin çalışma mantığı doğrudan telepati gibi işlemiyor. Beyindeki ağız, dil ve ses tellerine giden sinyaller yakalanarak kelimelerle eşleştiriliyor. Makine öğrenimi mühendisi Skyler Granatir, sürecin üç aşamada gerçekleştiğini aktardı. Hastadan önce örnek cümleleri sesli okuması, ardından sadece dudaklarını oynatarak aynı eylemi sessizce tekrar etmesi istendi.

Son aşamada ise hiçbir ağız hareketi olmadan beyin sinyalleri "fonem" adı verilen en küçük dilsel ses birimleriyle eşleşerek kelimelere dönüştü. Kenneth Shock, yazılımın kendi orijinal sesini kullanarak dışarı aktardığı cümlelerden birinde "Seninle zihnim aracılığıyla konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM HEDEFLENİYOR

"VOICE" isimli klinik araştırmanın bir parçası olan sistemin geniş kitlelere ulaşması için önümüzde uzun yıllar var. Yazılımın sinyalleri okuyup sese çevirmesi şu an için biraz zaman alıyor. Ancak Granatir, sensör kalitesini artırarak beyinden sese gerçek zamanlı, kusursuz bir akış kurmayı hedeflediklerini vurguladı.