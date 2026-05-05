Google yokken o vardı: 25 yıllık arama motoru resmen kapandı!

Jeeves ile akıllara kazınan arama motoru Ask.com, faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. AltaVista, AIM ve AOL gibi platformların arasına katılan platform, çeyrek asırlık arama motoru yolculuğunu böylece noktalamış oldu.
Engadget'in haberine göre, platformun sahibi InterActiveCorp (IAC) şirket odağını farklı alanlara kaydırma kararı aldı. İnternet sitesinde yayınlanan resmi veda mesajında, arama motoru operasyonlarının tamamen sonlandırıldığı belirtildi. Milyonlarca kullanıcıya teşekkür edilen açıklamada, platformun 1 Mayıs 2026 tarihinde kapılarını kapattığı vurgulandı.