Jeeves ile akıllara kazınan arama motoru Ask.com, faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. AltaVista, AIM ve AOL gibi platformların arasına katılan platform, çeyrek asırlık arama motoru yolculuğunu böylece noktalamış oldu.

Dinle Özetle

Google yokken o vardı: 25 yıllık arama motoru resmen kapandı! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 38

HABERİN ÖZETİ Google yokken o vardı: 25 yıllık arama motoru resmen kapandı! Jeeves ile akıllara kazınan arama motoru Ask.com, çeyrek asırlık yolculuğunu tamamlayarak faaliyetlerini tamamen durdurdu. Platformun sahibi InterActiveCorp (IAC), şirket odağını farklı alanlara kaydırma kararı aldı. Arama motoru operasyonlarının tamamen sonlandırıldığı, resmi veda mesajıyla duyuruldu. Ask.com, 1 Mayıs 2026 tarihinde kapılarını kapattı.

Engadget'in haberine göre, platformun sahibi InterActiveCorp (IAC) şirket odağını farklı alanlara kaydırma kararı aldı. İnternet sitesinde yayınlanan resmi veda mesajında, arama motoru operasyonlarının tamamen sonlandırıldığı belirtildi. Milyonlarca kullanıcıya teşekkür edilen açıklamada, platformun 1 Mayıs 2026 tarihinde kapılarını kapattığı vurgulandı.