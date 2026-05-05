Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'deki ürün fiyatlarını güncelledi. Yapılan zamla birlikte iPhone 17 standart ve Pro modelleri, bugüne kadarki en yüksek fiyat seviyelerine ulaşmış durumda. Özellikle iPhone 17'nin yüksek depolamalı versiyonları 100 bin TL'ye yaklaşırken, en pahalı iPhone ise 200 bin TL'ye el sallıyor.

iPhone fiyatları 200 bin TL'ye merdiven dayadı: iPhone 17, AirPods ve diğer ürünlere zam

HABERİN ÖZETİ iPhone fiyatları 200 bin TL'ye merdiven dayadı: iPhone 17, AirPods ve diğer ürünlere zam Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'deki ürün fiyatlarını güncelleyerek iPhone 17 serisi başta olmak üzere çeşitli ürünlerine zam yaptı. iPhone 17 standart ve Pro modelleri, yapılan zamla birlikte en yüksek fiyat seviyelerine ulaştı. En pahalı iPhone'un 2 TB'lık iPhone 17 Pro Max modeli 188.999 TL'ye yükseldi. iPhone 17e (256 GB) 54.999 TL'den 59.999 TL'ye çıktı. AirPods 4'ün başlangıç fiyatı 7.999 TL'den 8.999 TL'ye yükseldi. Apple Watch Ultra 3 fiyatı 59.999 TL'den 65.999 TL'ye çıktı.

IPHONE 17 FİYAT LİSTESİ - 5 MAYIS 2026

Donanım Haber'in haberine göre, en ucuz iPhone modellerinden biri olan iPhone 17e (256 GB), 54 bin 999 TL'den 59 bin 999 TL'ye çıktı. Aynı telefonu 512 GB depolamayla satın almak istiyorsanız, ödemeniz gereken fiyat önceden 66 bin 999 TL iken artık 73 bin 999 TL oldu.

Zam sonrası kalem kalem iPhone 17 fiyatları şu şekilde:

Ürün Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı iPhone 17e (256 GB) 54.999 TL 59.999 TL %9,09 iPhone 17e (512 GB) 66.999 TL 73.999 TL %10,45 iPhone 17 (256 GB) 77.999 TL 84.999 TL %8,97 iPhone 17 (512 GB) 89.999 TL 98.999 TL %10 iPhone 17 Pro (256 GB) 107.999 TL 119.999 TL %11,11 iPhone 17 Pro (512 GB) 119.999 TL 133.999 TL %11,67 iPhone 17 Pro (1 TB) 131.999 TL 147.999 TL %12,12 iPhone 17 Pro Max (256 GB) 119.999 TL 132.999 TL %10,83 iPhone 17 Pro Max (512 GB) 131.999 TL 146.999 TL %11,36 iPhone 17 Pro Max (1 TB) 143.999 TL 160.999 TL %11,81 iPhone 17 Pro Max (2 TB) 168.999 TL 188.999 TL %11,83 iPhone Air (256 GB) 97.999 TL 107.999 TL %10,20 iPhone Air (512 GB) 109.999 TL 121.999 TL %10,91 iPhone Air (1 TB) 121.999 TL 135.999 TL %11,48 AirPods 4 7.999 TL 8.999 TL %12,50 AirPods Pro 3 13.999 TL 15.499 TL %10,71 Watch Ultra 3 59.999 TL 65.999 TL %10 Watch Series 11 21.999 TL 23.999 TL %9,1 Watch SE 3 13.999 TL 15.499 TL %10,70

AİRPODS VE APPLE WATCH DA ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

iPhone 17'ye ek olarak Apple, AirPods 4 başlangıç fiyatını 8 bin 999 TL'ye yükseltti. AirPods Pro 3'e sahip olmanın bedeli artık 15 bin 499 TL oldu. Apple'ın üst düzey akıllı saati Apple Watch Ultra 3 fiyatı 65 bin 999 TL, Watch Series 11 23 bin 999 TL ve Watch SE 3 fiyatı da 15 bin 499 TL seviyesine çıktı.