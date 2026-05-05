Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone fiyatları 200 bin TL'ye merdiven dayadı: iPhone 17, AirPods ve diğer ürünlere zam

Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve AirPods modelleri dahil olmak üzere birçok ürünü için zam yaptı. Yeni listeyle beraber iPhone fiyatları 200 bin TL'ye merdiven dayadı. İşte 5 Mayıs Apple Türkiye zammı sonrası güncel iPhone, AirPods vb. ürünlerin fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 11:02

Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'deki ürün fiyatlarını güncelledi. Yapılan zamla birlikte iPhone 17 standart ve Pro modelleri, bugüne kadarki en yüksek fiyat seviyelerine ulaşmış durumda. Özellikle iPhone 17'nin yüksek depolamalı versiyonları 100 bin TL'ye yaklaşırken, en pahalı iPhone ise 200 bin TL'ye el sallıyor.

iPhone fiyatları 200 bin TL'ye merdiven dayadı: iPhone 17, AirPods ve diğer ürünlere zam

0:00 88
HABERİN ÖZETİ

iPhone fiyatları 200 bin TL'ye merdiven dayadı: iPhone 17, AirPods ve diğer ürünlere zam

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'deki ürün fiyatlarını güncelleyerek iPhone 17 serisi başta olmak üzere çeşitli ürünlerine zam yaptı.
iPhone 17 standart ve Pro modelleri, yapılan zamla birlikte en yüksek fiyat seviyelerine ulaştı.
En pahalı iPhone'un 2 TB'lık iPhone 17 Pro Max modeli 188.999 TL'ye yükseldi.
iPhone 17e (256 GB) 54.999 TL'den 59.999 TL'ye çıktı.
AirPods 4'ün başlangıç fiyatı 7.999 TL'den 8.999 TL'ye yükseldi.
Apple Watch Ultra 3 fiyatı 59.999 TL'den 65.999 TL'ye çıktı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

IPHONE 17 FİYAT LİSTESİ - 5 MAYIS 2026

Donanım Haber'in haberine göre, en ucuz iPhone modellerinden biri olan iPhone 17e (256 GB), 54 bin 999 TL'den 59 bin 999 TL'ye çıktı. Aynı telefonu 512 GB depolamayla satın almak istiyorsanız, ödemeniz gereken fiyat önceden 66 bin 999 TL iken artık 73 bin 999 TL oldu.

iPhone fiyatları 200 bin TL'ye merdiven dayadı: iPhone 17, AirPods ve diğer ürünlere zam

Zam sonrası kalem kalem iPhone 17 fiyatları şu şekilde:

ÜrünEski FiyatYeni FiyatZam Oranı
iPhone 17e (256 GB)54.999 TL59.999 TL%9,09
iPhone 17e (512 GB)66.999 TL73.999 TL%10,45
iPhone 17 (256 GB)77.999 TL84.999 TL%8,97
iPhone 17 (512 GB)89.999 TL98.999 TL%10
iPhone 17 Pro (256 GB)107.999 TL119.999 TL%11,11
iPhone 17 Pro (512 GB)119.999 TL133.999 TL%11,67
iPhone 17 Pro (1 TB)131.999 TL147.999 TL%12,12
iPhone 17 Pro Max (256 GB)119.999 TL132.999 TL%10,83
iPhone 17 Pro Max (512 GB)131.999 TL146.999 TL%11,36
iPhone 17 Pro Max (1 TB)143.999 TL160.999 TL%11,81
iPhone 17 Pro Max (2 TB)168.999 TL188.999 TL%11,83
iPhone Air (256 GB)97.999 TL107.999 TL%10,20
iPhone Air (512 GB)109.999 TL121.999 TL%10,91
iPhone Air (1 TB)121.999 TL135.999 TL%11,48
AirPods 47.999 TL8.999 TL%12,50
AirPods Pro 313.999 TL15.499 TL%10,71
Watch Ultra 359.999 TL65.999 TL%10
Watch Series 1121.999 TL23.999 TL%9,1
Watch SE 313.999 TL15.499 TL%10,70

AİRPODS VE APPLE WATCH DA ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

iPhone 17'ye ek olarak Apple, AirPods 4 başlangıç fiyatını 8 bin 999 TL'ye yükseltti. AirPods Pro 3'e sahip olmanın bedeli artık 15 bin 499 TL oldu. Apple'ın üst düzey akıllı saati Apple Watch Ultra 3 fiyatı 65 bin 999 TL, Watch Series 11 23 bin 999 TL ve Watch SE 3 fiyatı da 15 bin 499 TL seviyesine çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürültü yönetiminde milli teknoloji hamlesi: HEAŞ ve TÜBİTAK MAM’dan tarihi iş birliği
WhatsApp popüler bir özelliğini kaldırıyor
ETİKETLER
#Apple Ürün Fiyatları
#Iphone 17 Zamları
#Türkiye Teknoloji Piyasası
#Elektronik Ürün Zammı
#Apple Zam Oranları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.