Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Gürültü yönetiminde milli teknoloji hamlesi: HEAŞ ve TÜBİTAK MAM’dan tarihi iş birliği

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında, “İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gürültü İzleme Sisteminin (SAGİS) Geliştirilmesi” projesinin hayata geçirilmesine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gürültü yönetiminde milli teknoloji hamlesi: HEAŞ ve TÜBİTAK MAM’dan tarihi iş birliği
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 10:38

HEAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza törenine HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy ile kurum yöneticileri katıldı. "Millî Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gürültü İzleme Sisteminin (SAGİS) Geliştirilmesi" ile Türkiye, havacılıkta kritik bir teknolojik altyapıyı yerli imkanlarla kazanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Gürültü yönetiminde milli teknoloji hamlesi: HEAŞ ve TÜBİTAK MAM’dan tarihi iş birliği

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
HEAŞ ve TÜBİTAK MAM iş birliğiyle geliştirilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gürültü İzleme Sistemi (SAGİS), Türkiye'nin havacılıkta yerli teknolojik altyapısını güçlendiriyor.
SAGİS, TÜBİTAK tarafından ilk kez geliştirilen bir gürültü yönetim sistemi olma özelliğini taşıyor.
Sistem, yapay zekâ destekli ve 'öğrenebilen' bir mimariyle tasarlanmış ve özel modellerle eğitilecek.
SAGİS, uçak motor frekanslarını diğer çevresel gürültü kaynaklarından hassas bir şekilde ayırabilecek.
Uçuşların gürültü azaltma prosedürlerine uyumu dijital olarak anlık denetlenebilecek.
GIS tabanlı görsel arayüz üzerinden havalimanı çevresindeki gürültü değerleri harita üzerinde takip edilebilecek.
Proje, havacılıkta dışa bağımlılığı azaltarak ve yüksek ithalat maliyetlerini önleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

TÜRKİYE’DE ve TÜBİTAK BÜNYESİNDE BİR İLK

SAGİS projesi, sadece bir gürültü ölçüm sistemi olmanın ötesinde, TÜBİTAK tarafından ilk kez geliştirilen bir gürültü yönetim sistemi olma özelliğini taşıyor. Kapsamı ve teknik altyapısıyla sınıfında fark oluşturan bu çalışma, stratejik önemiyle havacılık ekosistemine yeni bir soluk kazandıracak.

Gürültü yönetiminde milli teknoloji hamlesi: HEAŞ ve TÜBİTAK MAM’dan tarihi iş birliği

YAPAY ZEKÂ İLE GÜÇLENDİRİLEN TÜRK MÜHENDİSLİĞİ

SAGİS, Türkiye’de ilk kez yapay zekâ destekli ve "öğrenebilen" bir mimariyle tasarlandı. 24 ay sürecek AR-GE çalışmaları sonucunda, Türk mühendisleri tarafından hazırlanan özel modellerle eğitilecek sistem, uluslararası standartlarda en üst segment performansına ulaştırılacak.

Geliştirilen bu ileri teknoloji sayesinde; uçak motor frekansları, diğer çevresel gürültü kaynaklarından hassas bir şekilde ayrıştırılabilecek. Uçuşların, NADP1, NADP2 ve Sürekli Alçalma Yaklaşımı gibi gürültü azaltma prosedürlerine uyumu dijital olarak anlık denetlenebilecek. GIS tabanlı görsel arayüz üzerinden havalimanı çevresindeki gürültü değerleri harita üzerinde takip edilebilecek.

Sahip olduğu geniş ölçüm ağı, yapay zekâ destekli analiz kabiliyeti ve yüksek doğrulukta veri üretimi ile SAGİS projesi, ileri teknoloji temelli bir çevresel yönetim yaklaşımını temsil ediyor. Bu kapsamda proje, ’nda çevresel gürültü yönetimi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak.

SAVUNMA SANAYİİ VİZYONUYLA SİVİL HAVACILIKTA YERLİ DÖNÜŞÜM

Savunma sanayiindeki yerlileşme başarısını sivil havacılığa entegre eden bu proje, Türk mühendisliğinin emeğiyle havacılık operasyonlarını modernize ediyor. Ar-Ge çalışmaları ve saha operasyonlarını HEAŞ ile TÜBİTAK MAM ekiplerinin ortak yürüteceği SAGİS projesi, havacılıkta dışa bağımlılığı büyük oranda azaltırken, yüksek ithalat maliyetlerinin de önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

HEAŞ’ın TÜBİTAK MAM’la geliştirdiği bu proje ile çevresel sürdürülebilirlik, ileri teknoloji kullanımı ve veri temelli yönetim anlayışı doğrultusunda havacılık sektöründe öncü uygulamalara imza atmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#sabiha gökçen havalimanı
#milli teknoloji hamlesi
#Gürültü İzleme Sistemi
#Tübİtak Mam
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.