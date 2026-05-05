WhatsApp popüler bir özelliğini kaldırıyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, profillerde kişiselleştirilmiş dijital kopyaların kullanılmasına olanak tanıyan avatar özelliğini kademeli olarak sonlandırma kararı aldı. Geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan araç, kişilerin yüz hatlarını, saç stillerini ve kıyafetlerini seçerek kendilerini ifade etmelerini sağlıyordu.
WhatsApp avatar özelliği, arka plan renkleri ve çeşitli animasyonlarla zenginleştirilerek profil fotoğraflarının hemen yanında alternatif bir görsel şeklinde yer alıyordu. Sohbet bilgi ekranında gerçek fotoğraf ile dijital kopya arasında geçiş yapmayı sağlayan eğlenceli bir çevirme animasyonu bulunuyordu.
Sistem zaman içinde yeni stiller ve özel çıkartmalarla geliştirilerek daha ilgi çekici hale getirilmeye çalışıldı. Ancak kullanıcıların gösterdiği ilginin Meta'nın beklediği hedeflerin çok altında kalması, projenin iptaline yol açtı.
Artık iOS ve Android cihazlarda WhatsApp avatar dönemi yavaş yavaş kapanıyor.
Uygulama ayarlarındaki ilgili bölüme giren bazı hesap sahipleri, avatarlarını artık düzenleyemeyeceklerini belirten bir uyarı mesajıyla karşılaştı. Yakında profillerden tamamen silineceği kullanıcılara bildirildi. Bazı cihazlarda ise ayar menüsü şimdiden ortadan kalktı.
Bununla birlikte, WhatsApp'ın Yardım Merkezi sayfasında şu ifadeler yer alıyor:
"Artık yeni avatarlar oluşturamazsınız. Yakında avatarları düzenleyemeyeceksiniz ve avatarlar profilinizden kaldırılacak. Mevcut avatar çıkartmalarınızı kullanmaya devam edebileceksiniz."