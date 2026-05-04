Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Japonya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Kartondan askeri dron üretiliyor

Japonya, savunma sanayisinde dengeleri değiştirecek bir adıma imza atarak, mevcut askeri dronlardan çok daha ucuz ve hızlı olan karton gövdeli İHA'lar geliştirmek için düğmeye bastı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Japonya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Kartondan askeri dron üretiliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 16:52

Japonya Savunma Bakanlığı, oluklu mukavva tasarımlarıyla tanınan () üreticisi Air Kamuy ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu temas, Tokyo yönetiminin düşük maliyetli üretiminde liderlik rolü üstlenme hedefini gözler önüne seriyor.

HABERİN ÖZETİ

Japonya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Kartondan askeri dron üretiliyor

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Japonya Savunma Bakanlığı, düşük maliyetli dron üretiminde liderlik hedefiyle oluklu mukavva tasarımlarıyla tanınan insansız hava aracı üreticisi Air Kamuy ile görüştü.
Japonya Savunma Bakanlığı, Air Kamuy ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu temas, Tokyo yönetiminin düşük maliyetli dron üretiminde liderlik rolü üstlenme hedefini gösteriyor.
Bakanlığın odak noktasında, çok rollü sabit kanatlı yapıya sahip AirKamuy 150 modeli yer alıyor.
AirKamuy 150, Amerikan Lucas ve İran üretimi Shahed modelleriyle karşılaştırılıyor.
Karton gövdesiyle dikkat çeken AirKamuy 150'nin birim maliyeti 3 bin dolar seviyesindeyken, Lucas dronlarının üretim masrafı yaklaşık 10 bin dolar.
AirKamuy 150, saatte yaklaşık 74 mil hıza ulaşarak Lucas modelini geride bırakıyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

SAVAŞ ALANLARINDA KANITLANMIŞ TASARIMLARA ALTERNATİF

Bakanlığın odak noktasında, çok rollü sabit kanatlı bir yapıya sahip olan AirKamuy 150 modeli yer alıyor. Araç, kavramsal olarak savaş alanlarında etkisini kanıtlamış Amerikan yapımı Lucas ve İran üretimi Shahed modelleriyle karşılaştırılıyor.

Japonya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Kartondan askeri dron üretiliyor

Shahed tasarımı, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinin ardından büyük kitleler halinde kullanılmasıyla adından söz ettirmişti. Maliyet ve hacim avantajıyla öne çıkan söz konusu araçlar, bir Tomahawk füzesinin maliyetinin çok küçük bir kısmına hızlıca fırlatılabiliyor. Öte yandan ABD, ilerleyen süreçte ilgili tasarımı tersine mühendislikle inceleyerek Lucas modelini geliştirdi ve aracı İran hedeflerine karşı kullandı. Şimdi ise Japonya, aynı kulvarda sahaya sürülmesi çok daha pratik bir alternatifle karşımıza çıkıyor.

Japonya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Kartondan askeri dron üretiliyor

MALİYET VE HIZ AVANTAJIYLA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Karton gövdesiyle dikkat çeken AirKamuy 150, üretim maliyeti açısından sektördeki dengeleri değiştirmeye aday. Amerikan yapımı Lucas dronlarının yaklaşık 10 bin dolarlık üretim masrafına karşın, Air Kamuy imzalı karton tasarımın birim maliyeti yalnızca 3 bin dolar seviyesinde kalıyor.

Son olarak maliyet etkinliğini bir adım ileriye taşıyan araç, hız konusunda da rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Lucas modeli saatte 63 mil hıza ulaşırken, karton araç saatte yaklaşık 74 mil hıza çıkarak performans farkını ortaya koyuyor. Ayrıca muadillerine kıyasla oldukça hafif bir yapı sergiliyor.

Japonya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Kartondan askeri dron üretiliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 18 Pro prototipi sızdırıldı: Tasarım neredeyse kesinleşti
TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın tarihi ve adresi duyuruldu
ETİKETLER
#iha
#insansız hava aracı
#Dron
#Savaş Teknolojisi
#Japonya Savunma Bakanlığı
#Air Kamuy
#Düşük Maliyetli Üretim
#Düşük Maliyetli Dron
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.