Japonya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Kartondan askeri dron üretiliyor

Japonya Savunma Bakanlığı, oluklu mukavva tasarımlarıyla tanınan insansız hava aracı (İHA) üreticisi Air Kamuy ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu temas, Tokyo yönetiminin düşük maliyetli dron üretiminde liderlik rolü üstlenme hedefini gözler önüne seriyor.

SAVAŞ ALANLARINDA KANITLANMIŞ TASARIMLARA ALTERNATİF

Bakanlığın odak noktasında, çok rollü sabit kanatlı bir yapıya sahip olan AirKamuy 150 modeli yer alıyor. Araç, kavramsal olarak savaş alanlarında etkisini kanıtlamış Amerikan yapımı Lucas ve İran üretimi Shahed modelleriyle karşılaştırılıyor.

Shahed tasarımı, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinin ardından büyük kitleler halinde kullanılmasıyla adından söz ettirmişti. Maliyet ve hacim avantajıyla öne çıkan söz konusu araçlar, bir Tomahawk füzesinin maliyetinin çok küçük bir kısmına hızlıca fırlatılabiliyor. Öte yandan ABD, ilerleyen süreçte ilgili tasarımı tersine mühendislikle inceleyerek Lucas modelini geliştirdi ve aracı İran hedeflerine karşı kullandı. Şimdi ise Japonya, aynı kulvarda sahaya sürülmesi çok daha pratik bir alternatifle karşımıza çıkıyor.

MALİYET VE HIZ AVANTAJIYLA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Karton gövdesiyle dikkat çeken AirKamuy 150, üretim maliyeti açısından sektördeki dengeleri değiştirmeye aday. Amerikan yapımı Lucas dronlarının yaklaşık 10 bin dolarlık üretim masrafına karşın, Air Kamuy imzalı karton tasarımın birim maliyeti yalnızca 3 bin dolar seviyesinde kalıyor.

Son olarak maliyet etkinliğini bir adım ileriye taşıyan araç, hız konusunda da rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Lucas modeli saatte 63 mil hıza ulaşırken, karton araç saatte yaklaşık 74 mil hıza çıkarak performans farkını ortaya koyuyor. Ayrıca muadillerine kıyasla oldukça hafif bir yapı sergiliyor.