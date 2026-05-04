Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 Pro prototipi sızdırıldı: Tasarım neredeyse kesinleşti

Apple'ın 2026 yılı amiral gemisi iPhone 18 Pro'nun prototipi sızdırıldı. Küçülen Dynamic Island tasarımı, 2nm A20 Pro işlemcisi ve değişken diyaframlı kamerasıyla yeni model karşımızda. İşte detaylar...

Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 15:03

Apple'ın merakla beklenen amiral gemisi iPhone 18 Pro modeline ait olduğu iddia edilen prototip görselleri gün yüzüne çıktı. Cihazın ekran tasarımına ve donanım iyileştirmelerine dair önemli ipuçları ile birlikte bu yılın en güçlü iPhone'u olacak modelin tasarımı kesinleşmiş durumda.

Apple'ın merakla beklenen iPhone 18 Pro modeline ait olduğu iddia edilen prototip görselleri, tasarımda ve donanımda önemli iyileştirmelere işaret ediyor.
Dynamic Island, önceki modellere kıyasla yüzde 25 ila 30 oranında küçülecek.
Face ID kızılötesi aydınlatıcısı ekranın altına taşınacak ve kamera ile nokta projektörü daha ufak bir boşlukta yer alacak.
iPhone'larda ilk defa değişken diyaframlı kamera sistemi sunulacak.
Cihaz, TSMC'nin 2 nanometre (nm) üretim sürecinden geçen ilk işlemcisi olan A20 çipi ile gelecek.
iPhone 18 Pro'nun 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
DYNAMIC ISLAND ARTIK YÜZDE 30 DAHA KÜÇÜK

Notebookcheck'in haberine göre, ortaya çıkan görseller, uzun zamandır konuşulan tasarım değişikliklerini doğruladı. Yeni nesil akıllı telefonda yer alan "" çentiğinin, önceki modellere kıyasla yüzde 25 ila 30 oranında küçüldüğü açıkça görülüyor.

Şirket, çentiği daraltmak amacıyla Face ID kızılötesi aydınlatıcısını ekranın altına taşımış. Kamera ve nokta projektörü ise daha ufak, hap şeklinde bir boşlukta varlığını sürdürecek. Ekran katmanlarının sensör hassasiyetini olumsuz etkilememesi adına lazer mikro delme yönteminin kullanılacağı bildirildi.

A20 PRO İŞLEMCİ VE DEĞİŞKEN DİYAFRAMLI KAMERA GELİYOR

Cihazın genel tasarım hatlarının iPhone 17 Pro ile büyük ölçüde benzerlik taşıması bekleniyor. Ancak asıl büyük devrim kaputun altında yaşanacak. iPhone'larda ilk defa sunulacak değişken diyaframlı kamera sistemi, kullanıcılara alan derinliği üzerinde çok daha hassas kontrol imkanı tanıyacak.

TSMC'nin 2 nanometre (nm) üretim sürecinden geçen ilk işlemcisi olan A20 çipi, iPhone 18 Pro'nun enerji verimliliğini artırırken aynı zamanda muazzam bir performans artışı vadediyor.

IPHONE 18 PRO ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Apple'ın yeni amiral gemisi serisini 2026 yılının eylül ayında resmi olarak tanıtması öngörülüyor. Düzenlenecek lansman, Apple tarihindeki en kritik etkinliklerden biri olacak. Tim Cook'un emekliliğinin ardından gerçekleşecek etkinlikte sahneye ilk kez John Ternus çıkacak. Dolayısıyla yeni cihaz, Cook'un CEO ünvanıyla tanıklık edeceği son yeni iPhone modeli olma özelliğini taşıyor.

