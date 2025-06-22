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 | Baran Aksoy

Google, YouTube videolarını yapay zeka eğitiminde kullandığını kabul etti

Google, YouTube’daki içerikleri yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığını doğruladı. Ancak pek çok içerik üreticisi bu durumdan habersiz...

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Google, YouTube videolarını yapay zeka eğitiminde kullandığını kabul etti
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 10:48

Google, YouTube’daki videoları Gemini ve Veo 3 gibi yapay zekâ sistemlerini eğitmekte kullandığını resmen kabul etti. Şirketten yapılan açıklamada, yalnızca “belirli bir alt kümenin” kullanıldığı ve içerik sahipleriyle yapılan özel anlaşmalara saygı gösterildiği ifade edildi.

Google, YouTube videolarını yapay zeka eğitiminde kullandığını kabul etti

Ancak içerik üreticilerinin büyük bölümü bu uygulamadan habersiz. Google sözcüsü, YouTube içeriklerinin uzun süredir ürün geliştirme sürecinde kullanıldığını ve bu yaklaşımın yapay zekâ çağında da devam ettiğini belirtti.

MİLYARLARCA DAKİKALIK VERİ KULLANILMIŞ OLABİLİR

Google, eğitim için tam olarak kaç videonun kullanıldığını açıklamıyor. Ancak platformda 20 milyar civarında video bulunduğu düşünüldüğünde, sadece yüzde 1’lik bir kısmı bile 2.3 milyar dakikalık içerik anlamına geliyor. Bu da rakip firmaların ulaşabildiği veri miktarını açık ara geride bırakıyor.
Bu durum, özellikle içerik sahipleri açısından fikri mülkiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Pek çok YouTuber, videolarının bu amaçla kullanıldığını bilmediklerini söylüyor. Ayrıca YouTube’un kullanıcıları bu konuda doğrudan bilgilendirmediği de eleştiri konusu oldu.

Google, YouTube videolarını yapay zeka eğitiminde kullandığını kabul etti

KULLANICI İZNİ OLMADAN KULLANIM TEPKİLERE NEDEN OLUYOR

Google, kullanıcıların ses ve görüntülerinin izinsiz kullanımını önlemek adına bazı koruma mekanizmaları geliştirdiğini savunsa da, uzmanlar sistemin şeffaflığı ve etik boyutu konusunda endişeli. Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan bir blog yazısında şirket, içeriklerin “ürün deneyimini geliştirme” amacıyla değerlendirilebileceğini duyurmuştu. Ancak içerik üreticilerine, videolarının yapay zekâ eğitiminde kullanılmasını engelleyecek bir seçenek sunulmaması dikkat çekiyor.

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