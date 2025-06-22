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 | Bengü Sarıkuş

Goldman Sachs açıkladı: İşte yılın ikinci yarısında en çok kazandıracak yöntem!

Goldman Sachs Asset Management’a göre, gümrük tarifeleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair belirsizlikler sürerken, yatırımcılar gelir odaklı cazip fırsatlar bulabilir. Peki bu ortamda paramızı nereye yatıralım? İşte detaylar..

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Goldman Sachs açıkladı: İşte yılın ikinci yarısında en çok kazandıracak yöntem!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 10:17

Goldman Sachs Asset Management'a göre, gümrük tarifeleri ve Fed para politikasının izleyeceği yol konusundaki belirsizliğin ortasında, yatırımcılar gelir için cazip fırsatlar bulabilir.

Goldman Sachs açıkladı: İşte yılın ikinci yarısında en çok kazandıracak yöntem!

Fed toplantısını tamamladığında faiz oranlarını sabit tutmayı tercih etti. Fed hala bu yıl iki faiz indirimi öngörüyor, ancak ileride daha yüksek enflasyon ve daha düşük ekonomik büyüme bekliyor. Aynı zamanda, piyasa gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret anlaşmalarına varmak için belirlediği son tarih hızla yaklaşırken, karşılıklı vergilerdeki duraklama Temmuz ayında sona erecek.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARA DİKKAT ÇEKTİ

Goldman'ın bu hafta düzenlediği yıl ortası görünüm etkinliğinde konuşan sabit getirili makro stratejiler başkanı Simon Dangoor, "Önümüzdeki birkaç aylık veriler, tarife şokunun sistemi gerçekten nasıl besleyeceğini anlamak için kanıtlama alanı olacak. Tarife politikasının nereye varacağı konusunda hala bilmediğimiz çok şey var. Belirsizlik etkisi zamanla gerçekten artıyor. Verilerin ortaya çıkacağı önümüzdeki birkaç ay, Fed'in elini nasıl oynadığını anlamak için kilit önemde olacak." dedi.

Goldman Sachs açıkladı: İşte yılın ikinci yarısında en çok kazandıracak yöntem!

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN YOL AÇILABİLİR

Dangoor, Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında faiz indirimlerine devam etmesini beklediğini, ancak işgücü piyasasının zayıflaması halinde bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine devam etmesi için bir yol açılabileceğine inandığını söyledi.

Dangoor, kredi spreadleri dar olduğu için gelire odaklanıyor. Dangoor, "Kredi spreadleri sinir bozucu derecede pahalı olmaya geri döndü, ancak bunun kurumsal sektördeki gerçekten oldukça iyi temeller tarafından desteklendiğini düşünüyoruz. Şirketlerden çok disiplinli davranışlar görmeye devam ediyoruz ve bu da portföylerimizi taşıma için oluşturmak istememize neden oluyor." dedi.

Goldman Sachs açıkladı: İşte yılın ikinci yarısında en çok kazandıracak yöntem!

MENKUL KIYMETLER CAZİP BİR YATIRIM

Dangoor, özellikle menkul kıymetleştirilmiş ürünlerin riske oranla cazip bir geliri olduğunu söyledi. Menkul kıymetleştirilmiş ürünler içinde, teminatlandırılmış kredi yükümlülüklerini, özellikle de piyasanın en kaliteli kısmı olan AAA dereceli varlıkları seviyor. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) şu anda 30 günlük Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu getirisi yüzde 5,35.

Goldman Sachs açıkladı: İşte yılın ikinci yarısında en çok kazandıracak yöntem!

Dangoor, CLO'lara akışların güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti ve "Temel banka kredilerinin ihracı oldukça yumuşak. Dayanak varlığın arzının oldukça az olması ve güçlü talebin birleşimi, CLO'ların çok iyi davranmasını ve oldukça cazip bir risk taşımasını sağlayacağını düşündüğümüz bir şey. Yeni ihraç edilen CLO'ları seviyoruz, zira burada uzun bir yeniden yatırım dönemi ve mevcut ortama göre yazılmış yeni kredilerden oluşan bir portföy oluşturma fırsatı var." ifadesini kullandı.

Goldman Sachs açıkladı: İşte yılın ikinci yarısında en çok kazandıracak yöntem!

Buna ek olarak Dangoor, ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde belirli fırsatlar görüyor çünkü kredilerin sıkıştırılması için bir miktar değer ve alan var. Özellikle, yüksek kaliteli bir temel ofis teminatı üzerindeki tek varlıklı, tek borçlu CMBS'yi seviyor. Dangoor, "Eğer yüklenim işini yapmaya hazırsanız, size gerçekten tüm senaryolarda ve özellikle de bu tek varlıklı tek borçlu anlaşmalarının yeni geçerli faiz oranı ortamına göre yeniden finanse edildiği durumlarda iyileşme konusunda biraz rahatlık sağlayabilir. Bunların oldukça sağlam yapılar olduğunu ve oldukça cazip bir değer sunduğunu düşünüyoruz." dedi.

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