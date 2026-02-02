Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google'a "İsrail ordusuna destek" suçlaması: Eski çalışan her şeyi ifşa etti

Eski bir Google çalışanı, şirketin yapay zeka modeli Gemini'nin İsrail ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürerek şikayette bulundu. Etik kuralların ihlal edildiği belirtilen belgelerde, teknoloji devinin kendi ilkeleriyle çelişen adımlar attığı iddia ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 14:27

Teknoloji devi , kendi koyduğu etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle eski bir çalışanı tarafından şikayet edildi. İddiaların odağında ise şirketin modeli ’nin askeri amaçlarla kullanımı yer alıyor.

Washington Post tarafından incelenen gizli federal muhbir şikayetine göre, Google'ın Gemini adlı yapay zeka teknolojisi, tarafından kullanıldı.

İSRAİL ORDUSU, GOOGLE'DAN YARDIM İSTEDİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna () Ağustos 2024'te sunulan şikayette yer alan belgelere göre, Google'ın bulut bilişim birimi Temmuz 2024'te İsrail ordusuna ait bir e-posta adresinden müşteri destek talebi aldı. Talepte, hava görüntülerinde İHA'lar, zırhlı araçlar ve askerlerin daha doğru tespit edilmesi için Gemini'nin geliştirilmesine yardımcı olunması istendi.

Google'a "İsrail ordusuna destek" suçlaması: Eski çalışan her şeyi ifşa etti

Belgelerde, Google çalışanlarının bu talebe teknik öneriler sunduğu ve dahili testler yaptığı belirtildi. Şikayette, talebi ileten kişinin, İsrail ordusuyla çalışan İsrailli teknoloji firması CloudEx'te görevli yetkiliyle aynı isimde olduğu iddia edildi.

Şikayette ayrıca Google’ın, federal kayıtlarda da yer alan kamuya açık kendi politikalarıyla çelişerek yatırımcıları ve düzenleyici kurumları yanılttığı, bu şekilde menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği kaydedildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen eski Google çalışanı, "Şirket içinde yapay zeka etik inceleme süreçlerinin ne kadar katı olduğu sürekli vurgulanırdı. Ancak konu İsrail ve Gazze olunca bunun tam tersi oldu. Bu çifte standart nedeniyle şirketin hesap vermesi gerektiğini düşündüğüm için SEC'e başvurdum." ifadesini kullandı.

Google'a "İsrail ordusuna destek" suçlaması: Eski çalışan her şeyi ifşa etti

GEMİNİ'IN SİLAH SİSTEMLERİ İÇİN KULLANIMI 'NORMALDE' YASAK

O dönemde Google'ın kamuoyuna açık "yapay zeka ilkeleri"nde, silah sistemleri veya uluslararası kuralları ihlal eden gözetim faaliyetlerinde yapay zeka kullanımının yasak olduğu vurgulansa da muhbir, verilen desteğin bu ilkelere aykırı olduğunu belirtti.

Google ise iddiaları reddetti. Şirket sözcüsü, söz konusu hesabın yapay zeka hizmetlerindeki kullanım hacminin çok düşük olduğunu iddia ederek, "Genel bir kullanım sorusuna standart destek cevabı verdik. Ek bir teknik yardım sağlanmadı." açıklamasını yaptı.

Google ve Amazon, Nisan 2021'de, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni kazanmıştı.

Google'a "İsrail ordusuna destek" suçlaması: Eski çalışan her şeyi ifşa etti

Bu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft ise Eylül 2025'te bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtların bulunmasının ardından, İsrail Savunma Bakanlığına sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını açıklamıştı.

Google, Amazon ve Microsoft'un bazı çalışanları, şirketlerin İsrail'le yürüttüğü çalışmaları protesto ederken, bu protestoların ardından birçok çalışanın işine son verilmişti.

Google'a "İsrail ordusuna destek" suçlaması: Eski çalışan her şeyi ifşa etti

Daha önce İsrail hükümetiyle yürüttüğü çalışmaların silah veya istihbaratla ilgili hassas askeri faaliyetleri kapsamadığını savunan Google, Şubat 2025'te, yapay zeka politikalarını güncelleyerek teknolojinin silahlar veya gözetim faaliyetlerinde kullanılmayacağına dair taahhütlerini kaldırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı da Aralık 2025'te Google'ın Gemini yapay zeka teknolojisinin, askeri kullanımını artırmaya yönelik yeni bir girişim kapsamında çalışanlarına sunulan ilk yapay zeka ürünü olduğunu açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2035'e kadar talep yüzde 50 artacak: Yapay zeka küresel elektrik sistemlerini zorluyor
iPhone fiyatları Samsung yüzünden yükselebilir! Teknoloji devinde hesaplar şaştı
ETİKETLER
#google
#İsrail
#yapay zeka
#gemini
#sec
#Etik Kurallar
#Askeri Kullanım
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.