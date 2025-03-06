Google'a Yapay Zeka Modu geliyor: Aradığınızı daha kolay bulacaksınız

Google Arama için Yapay Zeka Modu duyuruldu. Google'ın geleneksel arama deneyiminden tamamen farklı şekilde çalışan sistem, platformu daha interaktif bir yapay zeka asistanına dönüştürecek. Kullanıcılar, sordukları soruya doğrudan yapay zeka tarafından üretilmiş yanıtlar alabilecek.

Google, arama motoruna yapay zeka entegrasyonunu hızlandırarak önemli bir adım daha attı. Artık daha fazla sorgu için, AI Overviews adı verilen Yapay Zeka Destekli Yanıtlar özelliğini sunacağını ve dünya çapındaki tüm kullanıcıların, oturum açmamış olsalar bile yeni sistemle karşılaşacağını duyurdu.

Yeni gelecek en büyük özelliklerden biri, Yapay Zeka Modu isimli arama deneyimi olacak. Kullanıcıları YZ tabanlı bir sohbet arayüzüyle buluşturacak olan özellik, Google'ı yalnızca bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda doğrudan sorgulara cevap üreten bir asistan haline getirecek.

GOOGLE İÇİN YAPAY ZEKA MODU GELİYOR

Yapay Zeka Modu, şimdilik Google One AI Premium aboneleri için erişilebilir durumda. Aktif hale getirmek için Labs sekmesinden manuel olarak açılması gerekiyor.

Sistem, arama sonuçlarını yapay zeka tarafından oluşturulmuş yanıtlar şeklinde sunacak. Kullanıcılar bir sorgu girdiğinde, Google'ın geniş arama dizininden faydalanarak oluşturulan detaylı bir açıklama alacak. İçerikler, destekleyici bağlantılarla zenginleştirilecek. Arayüz sohbet robotlarına benzese de, gerçek zamanlı verilere erişim yeteneği sayesinde daha kapsamlı bir yapıya sahip olmasıyla ayrışıyor.

Google Arama Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein, 'Yapay Zeka Destekli Yanıtlar' özelliğini kullanan insanların Google'a çok daha farklı sorular sorduğunu belirterek, "Genellikle daha karmaşık ve biraz daha zor sorular soruyorlar" ifadelerini kullandı.

ARAMA'YA GEMINI 2.0 ENTEGRASYONU

Ayrıca Google, AI Overviews sistemine Gemini 2.0 modelini entegre edeceğini duyurdu. Stein'e göre Gemini 2.0; matematik, kodlama ve daha sofistike akıl yürütme gerektiren konularda Google'ı daha kullanışlı hale getirecek.

WEB SİTELERİNİ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇİYORLAR MI?

Google'ın, yapay zeka tabanlı aramayı daha fazla geliştirdikçe, web sitelerine bağlantı verme alışkanlığından kaçtığı değerlendiriliyor. Ancak Stein bu iddiayı kesin ve net bir dille reddetti:

"Yapay zeka yanıtları sayesinde insanlar bağlamı anlayıp içeriğe tıklayacaklar. Ve bir web sitesine girdiklerinde, daha uzun süre kalacaklar. O sitelerin muhtemelen daha iyi müşterileri olacaklar çünkü önceden bağlamları olacak."

Stein, Yapay Zeka Modu'nun ve Yapay Zeka Destekli Yanıtlar özelliğinin, insanların Google'ı yeni şeyler için kullanmasını sağlayacağını, mevcut kullanıcı davranışlarını yok etmeyeceğini umduklarını da sözlerine ekledi.