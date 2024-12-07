Google’dan devrim niteliğinde yenilik: 8 dakikada hava tahmini yapan yapay zekâ!

07 Aralık 2024 12:52 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:54

Google GenCast, hava tahminlerinde devrim oluşturuyor: 8 dakikada %99,8 doğrulukla geleceği öngören yapay zekâ modeli herkese açıldı!

Teknoloji dünyasında yeniliklere hız kesmeden devam eden Google, bu kez hava tahmini alanında çığır açacak bir yapay zekâ modeli geliştirdi. Google GenCast adı verilen bu yeni sistem, geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı ve hassas tahminler yapmayı hedefliyor.

Google GenCast nedir?

Google GenCast, Avrupa hava tahmin merkezi tarafından sağlanan son 40 yıllık veriyle eğitilmiş, yüksek çözünürlüklü bir yapay zekâ modeli. Dünyanın geometrisine özel olarak tasarlanan bu sistem, meteoroloji alanında kullanılan en gelişmiş araçlardan biri olan ENS’den bile daha iyi sonuçlar elde etti. Testlerde GenCast, geçmiş verilere dayanarak 1320 farklı tahmin yaptı ve bu tahminlerde %97.2 doğruluk oranı yakaladı. Son 36 saate odaklanan tahminlerde ise bu oran %99.8’e kadar çıktı.



Hava tahmininde yeni bir dönem

Google GenCast, hava tahmini yapmak için yalnızca 8 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Geleneksel süper bilgisayarların saatler süren işlemlerini saniyeler içinde tamamlayan bu sistem, doğal afetler öncesinde yetkililere daha fazla zaman kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca güneş enerjisi ve rüzgâr çiftlikleri gibi özel bölgelerdeki hava koşullarını tahmin ederek enerji sektörüne büyük katkı sağlayabilir.

Herkese açık bir teknoloji olacak

Google, GenCast modelini araştırmacıların ve meteoroloji uzmanlarının kullanımına açarak teknolojiyi ortak bir geliştirme sürecine taşıyor. Halihazırda birçok bilim insanı ve hava tahmin ajansı ile iş birliği yapan şirket, modelin daha hassas tahminler yapabilmesi için sürekli güncellemeler yapmayı planlıyor.



Google Cloud TPU v5 üzerinde çalışan bu yapay zekâ, 15 günlük hava tahminlerini elliden fazla senaryo üzerinden analiz edebiliyor. Doğruluk ve hız konusundaki başarısıyla Google GenCast, hava tahmini ve doğal afet yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.