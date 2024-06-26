Google'dan radikal değişiklik: 'Sürekli kaydırma' artık tarih oldu!

26 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:25

Google, arama sonuçlarında "sürekli kaydırma özelliğini" kaldırma kararı aldı. Search Engine Land'in raporuna göre, bu özellik bugün itibarıyla masaüstü arama sonuçlarından kaldırılacak. Mobil arama sonuçlarından ise önümüzdeki aylarda çıkarılacak.

GOOGLE, SÜREKLİ KAYDIRMA ÖZELLİĞİNİ 2021'DE GETİRDİ

Kullanıcıların sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi arama sonuçlarını sonsuz bir şekilde kaydırmalarına olanak tanıyan bu özellik, 2021 Ekim ayında Google'ın mobil versiyonunda kullanıma sunulmuştu. 2022 yılında da masaüstü versiyonuna eklenmişti.

SÜREKLİ KAYDIRMA ÖZELLİĞİ NEDEN KALDIRILDI?

Google sözcüsü, Search Engine Land'e, sürekli kaydırmanın kaldırılmasının nedenini, "daha fazla aramada sonuçları daha hızlı sunmak" olarak açıkladı. Sözcü kullanıcıların açıkça talep etmediği sonuçları otomatik olarak yüklemek istemediklerini belirtti.

GOOGLE, YENİ ARAMA DENEYİMİNİ AÇIKLADI

Sürekli kaydırmanın yerini masaüstünde, kullanıcıların belirli bir sayfaya atlamasına veya "Sonraki" düğmesine tıklayarak bir sonraki sayfayı görmesine olanak tanıyan klasik sayfalandırma çubuğu alacak. Mobil cihazlarda ise, kullanıcıların bir sonraki sayfayı yüklemek için "Daha fazla sonuç" düğmesini kullanmaları gerekecek.