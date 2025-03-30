Google'dan sürpriz karar! Aylık 720 TL'ye satılıyordu artık bedava

Teknoloji devi Google, şu ana kadar aylık 720 TL'ye satılan yapay zeka modeli Gemini 2.5 Pro'yu artık tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sundu. Deneysel aşamada olan model, tek seferde 750 bin kelimeyi işleyebilme yeteneğiyle dikkat çekmişti. Peki Gemini 2.5 Pro nasıl kullanılır?

Google, en yeni Gemini 2.5 Pro (Experimental) yapay zeka modelini tüm kullanıcıları için ücretsiz yaptı. Gemini 2.5 Pro, teknoloji devinin şu ana kadarki "en zeki yapay zeka modeli" olarak salı günü tanıtılmıştı. Başlangıçta yalnızca, aylık 720 TL'ye satılan Gemini Advanced aboneliğine sahip kullanıcıların erişimine açıktı.

Gemini 2.5 Pro şu anda "Experimental" yani "Deneysel" aşamada bulunuyor. Bu, modelin henüz tam olarak piyasaya sürülmeden önce test edilmekte olduğu anlamına geliyor. Deneysel aşamada olan bir model, genellikle bazı eksikliklere veya hatalara sahip olabilir. Ancak aynı zamanda kullanıcıların yeni özellikleri erken denemesine de olanak tanır.

GEMINI 2.5 PRO NE ÖZELLİKLER SUNUYOR?

9to5Google.com sitesinin aktardığına göre, model Google'ın diğer uygulamalarıyla birlikte çalışmasınızı sağlayan "Uygulamalar/Uzantılar" özelliğinin yanı sıra dosya yüklemeleri ile belgeler ve kodların gerçek zamanlı olarak oluşturulup düzenlenebilmesini sağlayan Canvas işlevini destekliyor.

Gemini 2.5 Pro ayrıca 1 milyon token'lık bağlam penceresi desteği sayesinde tek seferde yaklaşık 750 bin kelimeyi işleyebiliyor. Bir başka deyişle, "Yüzüklerin Efendisi" kitap serisinin tamamından daha uzun bir metni bile tek seferde okuyabiliyor.

GEMINI 2.5 PRO NASIL KULLANILIR?

Gemini 2.5 Pro modelini kullanmak için ilk adım olarak gemini.google.com adresine girin. Daha sonra, istenirse Gmail hesabınız ile oturum açın. Ardından sol üst taraftaki model seçiciye tıklayın ve açılan listedeki "2.5 Pro (experimental)" modelini seçin.