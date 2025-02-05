Google'dan tehlikeli geri adım: Yapay zeka için 'silah yok' taahhüdünü kaldırdı

05 Şubat 2025 14:20 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:20

Google, yapay zekanın silah sistemlerinde ve gözetleme amacıyla kullanılmayacağına dair verdiği taahhüdü sessizce kaldırdı. Şirket, bunun yerine "sorumlu yapay zeka" vurgusu yaparak insanları koruyan, ulusal güvenliği destekleyen yapay zeka geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

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Google, yapay zeka kullanımına ilişkin etik ilkelerini güncelleyerek 'tehlikeli' olarak yorumlanan bir değişiklik yaptı. Şirket, daha önce yapay zekayı silahlar veya gözetim amaçlı kullanmayacağını belirttiği taahhüdü resmi web sitesinden kaldırdı. Üstelik kimseye haber bile vermeden.

Şu ana kadar Google'ın "Yapay Zeka İlkeleri" (AI Principles) başlıklı web sayfasında, YZ'nin silah sistemlerinde kullanılmasını engelleyen açık bir madde bulunuyordu. Ancak teknoloji devi, sayfayı güncelleyerek bu taahhüdü sildi ve yerine, yapay zekayı insanlığın yararına geliştireceğine dair genel geçer ifadeler ekledi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA: "SORUMLU YAPAY ZEKA" VURGUSU

TechCrunch sitesi, yorum için Google'a ulaştıklarını ve şirketin kendilerini "sorumlu yapay zeka" hakkında yeni bir blog yazısına yönlendirdiğini aktardı. Söz konusu yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"Şirketlerin, hükümetlerin ve bu değerleri paylaşan kuruluşların, insanları koruyan, küresel büyümeyi teşvik eden ve ulusal güvenliği destekleyen yapay zekayı oluşturmak için birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz."

Google'ın güncellenmiş yapay zeka ilkeleri, şirketin "istenmeyen veya zararlı sonuçları hafifletmek ve adaletsiz önyargıdan kaçınmak" için çalışacağını ve "uluslararası hukukun ve insan haklarının genel kabul görmüş ilkeleriyle uyumlu olacağını" belirtiyor. Ancak "yapay zekayı askeri amaçla kullanmayacağız" ifadesi artık yer almıyor.

Son yıllarda Google'ın ABD ve İsrail ordularına bulut hizmetleri sağlamak için yaptığı sözleşmeler, çalışanlar arasında iç protestolara neden olmuştu. Şirket, yapay zekasının insanlara zarar vermek için kullanılmadığını savunsa da, Pentagon'un AI Şefi, TechCrunch sitesine verdiği demeçte, bazı şirketlerin yapay zeka modellerinin ABD ordusunun "öldürme zincirini" hızlandırdığını belirtti.