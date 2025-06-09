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 | Ömer Faruk Dogan

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'a yeni özellik: Artık sizin yerinize işlerinizi yapabiliyor

Google, yapay zeka destekli asistanı Gemini için, kullanıcıların belirli görevleri önceden tanımlayarak asistanın bunları otomatik olarak belirlenen zamanlarda gerçekleştirmesini sağlayabileceği bir özellik getirdi.

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Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'a yeni özellik: Artık sizin yerinize işlerinizi yapabiliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 09:22

Google yapay zeka destekli asistanı Gemini için önemli bir güncellemeyi duyurdu. Artık kullanıcılar, Gemini üzerinden belirli görevleri önceden planlayarak zamanında yerine getirilmesini sağlayabilecek.

"Zamanlanmış Eylemler" adı verilen yeni özellikle birlikte, örneğin sabahları günlük ajandanızın özetini alabilir, haftalık içerik fikirleri üretebilir ya da sevdiğiniz spor takımıyla ilgili düzenli güncellemeleri almanız mümkün hale geliyor.

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'a yeni özellik: Artık sizin yerinize işlerinizi yapabiliyor

ZAMANLANMIŞ EYLEMLER ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?

"Zamanlanmış Eylemler" özelliği Gemini uygulamasına entegre edilen bir ayarlar sayfası üzerinden yönetilebiliyor. Kullanıcılar bu sayfadan, oluşturdukları zamanlanmış işlemleri görüntüleyip diledikleri zaman güncelleyebiliyor veya silebiliyor.

Google, özelliğin sunduğu potansiyeli şöyle örneklendiriyor: Pazartesi sabahları 5 blog fikri almak, önemli bir etkinlik gününde özet talep etmek ya da güne okunmamış e-postalar ve takvim özetleriyle başlamak. Ancak şirket, işlevin çok daha fazlasını sunabileceğini ve kullanım şeklinin tamamen kullanıcıya bağlı olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte, "Zamanlanmış Eylemler" özelliği herkese açık değil. Yalnızca Google AI Pro ve Ultra aboneleri ile uygun Google Workspace iş ve eğitim kullanıcıları bu gelişmiş işlevden faydalanabiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

"Zamanlanmış Eylemler" özelliği tam olarak ne işe yarıyor?
Özellik sayesinde kullanıcılar, Google Gemini'a belirli görevleri önceden tanımlayarak, bu görevlerin istenilen gün ve saatte otomatik olarak yerine getirilmesini sağlayabiliyor.
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#Teknoloji
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