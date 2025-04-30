Grok 3.5 geliyor! Hiçbir yapay zeka modelinde olmayan bir özelliğe sahip

Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu Grok, 3.5 sürümüyle birlikte yeni bir evreye giriyor. Henüz beta aşamasında olan ve yalnızca SuperGrok abonelerine sunulacak güncelleme ile Grok, diğer yapay zeka modellerinde olmayan bir özelliğe kavuşacak.

Elon Musk, yapay zeka sohbet botu Grok'un yeni bir güncelleme alacağını doğruladı. Grok 3.5 sürümü henüz beta aşamasında ve genel kullanıma açık olmayacak. Ancak SuperGrok aboneleri önümüzdeki haftadan itibaren yeni sistemi erkenden görebilecekler.

Tom's Hardware sitesinin haberine göre, beta için kesin çıkış tarihi henüz onaylanmadı.

ELON MUSK, SÜPER BİLGİSAYARI İÇİN PARA ARIYOR

Grok 3.5 sürümü, Musk'ın 1 milyon GPU'dan oluşan bir 'yapay zeka süper bilgisayarı' inşa etmek için on milyarlarca dolar toplamayı planladığı yönündeki spekülasyonların hemen ardından geldi. Ayrıca xAI'ın mevcut Colossus süper bilgisayar tesisine yasa dışı jeneratörler aracılığıyla güç sağladığına dair iddialar da var.

Duyuruda öne çıkan özelliklerden biri, Grok 3.5'in teknik sorulara benzersiz yanıtlar verebilmesi. Daha spesifik olarak Musk, elektrokimya ve roket motorları gibi karmaşık konularda kayda değer bir doğruluk derecesiyle destek sağladığını vurguluyor. Diğer yapay zeka sistemleri teknik sorulara yanıt verebilirken, Grok 3.5 bunu farklı bir yaklaşım kullanarak yapıyor.

GROK 3.5'İN DİĞER MODELLERDEN FARKI NE?

Birçok yapay zeka platformu veri için interneti tarar ve harici kaynaklar tarafından sağlanan bilgileri kullanarak yanıtları bir araya getirir. Ancak Grok 3.5 bir "akıl yürütme" modeli kullanarak cevapları sıfırdan oluşturuyor. Bu, sağladığı yanıtların potansiyel olarak benzersiz olduğu ve internetteki mevcut kopyadan alınmadığı anlamına geliyor.

Bu yaklaşım, Grok'un potansiyel olarak intihal edilmiş içeriğe dayanmayan daha dinamik bir deneyimin yanı sıra karmaşık soruları yanıtlama açısından daha yetenekli olmasını sağlıyor.

Tabii ki de bu tür bir teknolojinin bir de maliyeti var ve çok daha fazla bilgi işlem gücü gerektiriyor. Muhtemelen xAI de bu yüzden işlem potansiyelini genişletmek için daha fazla yol arıyor.

Önümüzdeki haftalarda Grok 3.5'in performansı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılması bekleniyor. Bunun bir beta sürümü olduğunu belirtmekte fayda var, bu nedenle resmi sürüm yayınlandığında farklılıklar olabilir.

https://x.com/elonmusk/status/1917099777327829386

TEKNİK SORULARI DOĞRU YANITLAYABİLEN İLK YAPAY ZEKA

Elon Musk, Grok 3.5 sürümüyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gelecek hafta, Grok 3.5 erken beta sürümü sadece SuperGrok abonelerine sunulacak. Örneğin roket motorları veya elektrokimya hakkındaki teknik soruları doğru bir şekilde yanıtlayabilen ilk yapay zeka. Grok ilk prensiplerden yola çıkarak akıl yürütüyor ve internette bulunmayan cevaplar buluyor."