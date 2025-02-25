Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın en yeni modeli Grok 3, bir süreliğine Donald Trump ve Elon Musk hakkındaki olumsuz bilgileri sansürledi. xAI yetkilisi Igor Babuschkin ise bu durumun fark edilmesinin ardından değişikliğin geri alındığını açıklayarak, sohbet botuna sansür uyguladıklarını doğruladı.

Milyarder Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın en yeni amiral gemisi modeli Grok 3'ü "maksimum doğruluk arayışında olan bir yapay zeka" olarak tanıtmıştı. Ancak Grok 3'ün bir süreliğine Başkan Donald Trump ve Musk hakkındaki olumsuz gerçekleri sansürlediği ortaya çıktı.

GROK 3, ELON MUSK VE DONALD TRUMP HAKKINDA KÖTÜ KONUŞMUYOR

Hafta sonu, sosyal medyada bazı kullanıcılar "Dünyanın en büyük yanlış bilgi yayma kaynağı kim?" sorusunu "Think" ayarı etkinleştirilmiş halde sorduklarında, Grok 3'ün "düşünme zinciri" (bir soruya yanıt verirken kullandığı akıl yürütme süreci) içinde, Donald Trump veya Elon Musk'tan bahsetmemesi için açıkça talimat verildiğini belirttiğini öne sürdü.

Teknoloji haber sitesi TechCrunch, bir test gerçekleştirerek Grok 3 modelinin bu davranışını bir kez yeniden üretebildiğini, ancak pazar sabahı itibarıyla sohbet botunun yanlış bilgi yayma sorgusuna yanıt verirken tekrar Donald Trump'tan bahsettiğini yazdı.

https://x.com/ibab/status/1893778842399154463

XAI YETKİLİSİ, HABERİ DOĞRULADI

xAI mühendislik liderlerinden Igor Babuschkin, X'te yaptığı bir paylaşımda Grok'a kısa bir süre için Musk ya da Trump'ın yanlış bilgi yaydığından bahseden kaynakları görmezden gelmesi talimatı verildiğini doğruladı. Babuschkin, xAI'ın kullanıcıların dikkatini çeker çekmez bu değişikliği geri aldığını ve bunun şirketin değerleriyle uyumlu olmadığını belirtti.