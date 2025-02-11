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 | Murat Makas

GTA 6 aynı anda PC'ye de gelecek mi? Take-Two CEO’sundan açıklama

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın konsol satışlarını artıracağını ve PC oyuncu kitlesinin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

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GTA 6 aynı anda PC'ye de gelecek mi? Take-Two CEO’sundan açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 09:51

Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6’nın (GTA 6) öncelikle yeni nesil konsollar için mi piyasaya sürüleceği, yoksa PC versiyonunun da aynı anda çıkıp çıkmayacağı oyuncuların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick’in son açıklamaları, bu konuda bazı ipuçları veriyor.

GTA 6 KONSOL SATIŞLARINI ARTIRACAK

Strauss Zelnick, GTA 6’nın oyun dünyasında büyük bir etki oluşturacağını ve yeni nesil konsol satışlarını ciddi şekilde destekleyeceğini belirtti. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarına çıkacak olan oyun, birçok oyuncuyu yeni bir konsol satın almaya teşvik edebilir. Özellikle önceki GTA oyunlarının piyasaya çıkış dönemlerinde görülen konsol satış artışı, GTA 6 ile birlikte yeniden yaşanabilir.

PC PAZARI DA GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Bununla birlikte, Zelnick PC oyuncu kitlesinin de çok büyük olduğunu ve bu pazarın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. PC oyuncuları, mod desteği, gelişmiş grafik seçenekleri ve yüksek kare hızı gibi avantajlar nedeniyle oldukça geniş bir kullanıcı tabanına sahip. Rockstar Games’in oyunlarını PC için optimize ederek sunduğu düşünüldüğünde, GTA 6’nın da PC’ye geleceği neredeyse kesin. Ancak bunun çıkış tarihinin, konsollarla eş zamanlı olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

ÖNCE KONSOLLARA MI GELECEK?

Rockstar Games’in geçmişte izlediği strateji göz önüne alındığında, GTA 6’nın ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkması ve PC sürümünün daha sonraki bir tarihte piyasaya sürülmesi olası görünüyor. Örneğin GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar önce konsollara çıkmış, PC versiyonları ise aylar hatta yıllar sonra gelmişti.

Buna rağmen, Rockstar’ın GTA 6 için farklı bir yayın stratejisi izleyip izlemeyeceği belirsizliğini koruyor. Take-Two’nun uzun vadeli planları arasında hem konsol hem de PC pazarında güçlü bir varlık sürdürmek bulunuyor. Dolayısıyla GTA 6’nın PC’ye gecikmeli çıkması durumunda bile oyunun her iki platformda da büyük bir satış başarısı yakalaması bekleniyor.

GTA 6 PC ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

GTA 6’nın resmi çıkış tarihi 2025 olarak duyuruldu. Ancak PC versiyonunun ne zaman çıkacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Eğer önceki Rockstar oyunları gibi bir süreç izlenirse, PC oyuncularının bir süre daha beklemesi gerekebilir.

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