Akıllı saat ile oyun oynama dönemi başladı! GTA ve God of War çalıştı

04 Şubat 2025 14:41 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:41

Bir Reddit kullanıcısı, Galaxy Watch 5 model akıllı saatini ADB ve Bugjaeger kullanarak oyun konsoluna dönüştürmeyi başardı. GTA, God of War ve Need for Speed gibi yüksek performans gerektiren oyunları saatinde çalıştıran kullanıcı, bazı oyunlarda 60 FPS'ye kadar performans elde etti.

Akıllı saatler genellikle fitness takibi, bildirim görüntüleme ve temel uygulamalar için kullanılıyor. Ancak bir Reddit kullanıcısı, Galaxy Watch 5 model bir saatini oyun konsoluna dönüştürerek imkansızı başardı. ZenonDesingk adlı kullanıcı, Samsung'un popüler akıllı saatinde God of War, Grand Theft Auto: Vice City ve Forza Horizon 4 gibi yüksek performans gerektiren oyunları çalıştırmayı başardı. GALAXY WATCH 5'TE OYUN OYNAMAK NASIL MÜMKÜN OLDU? ZenonDesingk, saatteki mevcut oyun seçeneklerinden memnun kalmayınca, kendi çözümünü geliştirmek için harekete geçti. Önce Bluetooth veya tarayıcı üzerinden APK yüklemeyi denedi ancak bu yöntemler başarısız oldu. Daha sonra ADB ve Bugjaeger kullanarak gerekli dosyaları Wi-Fi üzerinden saatine aktardı ve DPI ayarlarını değiştirerek bir PSP emülatörü yüklemeyi başardı. Böylece Galaxy Watch 5, yalnızca bir akıllı saat olmaktan çıkıp küçük bir oyun cihazına dönüştü. İşin en şaşırtıcı yanı, Galaxy Watch 5'in bazı oyunları oldukça akıcı bir şekilde çalıştırabilmesi oldu. Grand Theft Auto, Mortal Kombat ve Need for Speed: Most Wanted gibi oyunlarda yaklaşık 60 FPS değerine ulaşıldı. God of War gibi daha güçlü donanım gerektiren oyunlar ise yaklaşık 30 FPS hızında çalıştı. SAATE OYUN KUMANDASI BAĞLADI Öte yandan bu tür oyunları küçücük bir ekranda oynamak oldukça zor olsa da, ZenonDesingk bir Bluetooth oyun kumandası o işi de çözdü. Tabii ki de Galaxy Watch 5 veya herhangi bir akıllı saat, özünde oyun konsolu olarak tasarlanmış cihazlar değil. Küçük ekranı ve sınırlı batarya kapasitesi nedeniyle bu cihazlarda uzun süreli bir oyun deneyimi elde edemezsiniz. Ancak bir akıllı saatin bu tür oyunları çalıştırabilmesi bile teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.