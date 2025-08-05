Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yanarak öldü

İstanbul
Mardin'deki tır kazasında kahreden görüntüler ortaya çıktı. Devrilen tırda mahsur kalan sürücü yanarak can verdi.
Acı olan Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Mustafa Çiftçi (50) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Odabaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Tırın alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.