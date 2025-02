Squid Game oyuncusu Lee Joo-sil 81 yaşında hayatını kaybetti

04 Şubat 2025 11:04 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:05

Son olarak Squid Game dizisinde rol alan Lee Joo-sil, 81 yaşında hayatını kaybetti. 3 ay önce mide kanseri teşhisi konan oyuncu Lee Joo-sil'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

'Train to Busan', 'Notebook From My Mother' gibi filmlerde rol alan Güney oyuncu Lee Joo-sil , hayatın kaybetti. 81 yaşındaki oyuncu, 30 yıl önce dördüncü evre meme kanseri teşhisi almış, 13 yıllık mücadele sonunda hastalığı yenmişti.

SQUID GAME OYUNCUSU HAYATIN KAYBETTİ

Birçok yapımda rol alan oyuncu Lee Joo-sil , Squid Game ile de dünyada tanınır hale geldi. 81 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Lee Joo-sil dün hayatını kaybetti. Squid Game'de gizli görevdeki dedektif Hwang Joon-Ho'nun (Wi Ha Joon) annesi ve Hwang In Ho'nun (Lee Byang Hun) üvey annesi olarak rol alan oyuncu yaklaşık 3 ay önce mide kanseri teşhisi sebebiyle tedavi görüyordu.

Lee Joo-sil, oyunculuk kariyerine 1980'de 'Lady President', 'Heaven's Garden' ve 'Stormy Woman' gibi projelerde rol alarak başladı. Oyuncu peş peşe Happiness, Zombi Ekspresi ve Clown of a Salesman gibi yapımlarda rol aldı.